Türkiye'de ikinci el piyasası çok hareketli olmayan bazı otomobiller, dayanıklı motorları ve uzun süreli kullanıma uygun mekanik yapılarıyla öne çıkıyor. Düzenli bakımları yapılan araçlar arasında Mazda, Mitsubishi, Suzuki ve Honda'nın belirli modelleri dikkat çekiyor.

İKİNCİ ELDE AZ TERCİH EDİLEN 5 OTOMOBİL

İkinci el piyasasında satışları bazı popüler modellere göre daha yavaş gerçekleşebilen ancak uzun süreli kullanıma uygunluklarıyla öne çıkan otomobiller şöyle sıralanıyor:

1. Mazda 3

2. Mazda CX-3

3. Mitsubishi Lancer

4. Suzuki Swift

5. Honda Accord

MAZDA 3 VE MAZDA CX-3 ÖNE ÇIKIYOR

Listenin ilk sırasında bulunan Mazda 3'ün özellikle 2009-2013 yılları arasındaki BL ve 2013-2018 yılları arasındaki BM/BN nesilleri dikkat çekiyor. Benzinli modellerde kullanılan 1.6 MZR ve 2.0 Skyactiv-G motorlar, uzun süreli kullanım açısından değerlendiriliyor. Daha sade mekanik yapıya sahip 1.6 MZR motorun yanı sıra geleneksel tork konvertörlü otomatik şanzıman seçenekleri de öne çıkıyor. Mazda CX-3 ise 2.0 Skyactiv-G benzinli ve 1.5 Skyactiv-D dizel motor seçenekleriyle listede bulunuyor. Dizel versiyonlarda DPF ve EGR sistemlerinin durumunun kontrol edilmesi önem taşıyor.

MITSUBISHI LANCER VE SUZUKI SWIFT LİSTEDE

Mitsubishi Lancer, Türkiye'de karşılaşılan 1.5 ve 1.6 litrelik atmosferik benzinli motor seçenekleriyle listede yer alıyor. Manuel şanzımanlı versiyonları mekanik sadelikleriyle dikkat çekerken CVT otomatik modellerde şanzımanın bakım geçmişinin incelenmesi gerekiyor. Suzuki Swift ise kompakt yapısı ve benzinli motor seçenekleriyle uzun süreli kullanım için değerlendirilen otomobiller arasında bulunuyor. Modelin güncel neslinde kullanılan 1.2 litrelik Z12E kodlu üç silindirli atmosferik benzinli motor, 83 PS güç ve 111,8 Nm tork üretiyor.

HONDA ACCORD NEDEN DAHA AZ TERCİH EDİLİYOR?

Listenin son sırasında yer alan Honda Accord, geniş iç hacmi, sürüş konforu ve atmosferik benzinli motorlarıyla öne çıkıyor. Ancak modelin ikinci el piyasasının Honda Civic kadar hareketli olmadığı ve satışının daha uzun sürebildiği belirtiliyor. Özellikle 2.0 ve 2.4 litrelik motor seçeneklerinde yakıt tüketimi, motorlu taşıtlar vergisi ve bakım giderleri satın alma kararında önemli rol oynuyor. Accord, bu maliyetleri karşılayabilecek ve aracı uzun süre kullanmayı planlayan alıcılar için değerlendirilebilecek modeller arasında gösteriliyor.

Listede bulunan modellerin dayanıklılıklarıyla öne çıkması, her aracın sorunsuz olduğu anlamına gelmiyor. İkinci el otomobillerde bakım geçmişi, kilometre, önceki kullanım koşulları ve mekanik parçaların mevcut durumu belirleyici oluyor. Düzenli bakımları yapılmamış veya geçmişinde ciddi mekanik sorunlar bulunan araçlarda yüksek onarım maliyetleri ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle aynı modelin farklı iki örneği arasında uzun süreli kullanım ve bakım giderleri açısından önemli farklılıklar bulunabiliyor.