Oregon eyaletinin Portland kentinde yaşayan 19 yaşındaki Quinn Brown, ikinci el mağazasından 3 dolara (141 TL) satın aldığı ceketi açık artırmada 90 bin dolara (4 milyon 251 bin TL) sattı. Yapılan incelemelerde, giysinin NBA efsanesi Wilt Chamberlain'in 1972 finallerinde giydiği ısınma ceketi olduğu doğrulandı.

MÜZAYEDE EVİ SOTHEBY'S ORİJİNAL OLDUĞUNU DOĞRULADI

Dünyaca ünlü müzayede evi Sotheby's uzmanları tarafından incelenen ceketin orijinalliği teyit edildi. Basketbol kariyerinde 72 NBA rekoruna imza atan ve 1972 Finalleri'nde Los Angeles Lakers formasıyla en değerli oyuncu (MVP) seçilen Chamberlain'e ait giysi için düzenlenen açık artırmada 45'ten fazla teklif verildi.

SON SANİYELERDE FİYATI KATLANDI

Açık artırmanın bitimine 30 saniye kala 70 bin dolar seviyesinde seyreden teklifler, son dakikada gelen yeni hamlelerle 90 bin dolar (4 milyon 251 bin TL) sınırına ulaştı. Ceketi tesadüfen bularak satan Brown, elde ettiği gelirin bir kısmını seyahat için kullanacağını, kalan tutarı ise yatırıma yönlendireceğini bildirdi.