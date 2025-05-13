Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının ardından sürece yönelik yeni detaylar gelmeye devam ediyor.



Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; terör örgütü fesih sürecine ilişkin devlet yetkilileri ile yaptığı görüşmelerde, 600 PKK'lının sınırda silah bırakma ve fesih kararını açıklamasını istedi.



İKİNCİ HABUR REZALETİ DİREKTEN DÖNDÜ



5-7 Mayıs tarihlerinde iki farklı bölgede eşzamanlı olarak toplanan PKK kongrelerinde alınan kararların, sınır üzerinde silahsız PKK'lılar tarafından duyurulmasına ilişkin talep, iktidar tarafından geri çevrildi.

Devlet yetkilileri, 19 Ekim 2009'da 34 PKK üyesinin Habur sınır kapısından girerek teslim olduğu ve gelenleri karşılamak üzere Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde yaklaşık 50 bin kişinin toplandığı görüntüleri hatırlatarak, yeni sürecin şova dönüşmemesi için böyle bir girişimde bulunulmaması gerektiğini belirtti.



DÜNYA TELEVİZYONLARI DAVET EDİLECEKTİ



Edinilen bilgiye göre PKK, kongre kararının ardından çok sayıda uluslararası medya kuruluşunu Türkiye ve Irak sınırına davet etmeye ve söz konusu bildiriyi bir gövde gösterisi haline dönüştürmeye hazırlandı.



Ancak 2009 yılında Habur'da yaşanan görüntülerin yeniden ortaya çıkmaması adına bildirinin yalnızca dijital platformlar üzerinden duyurulmasına karar verildi.