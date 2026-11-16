Şarkıcı Çelik, konser verdiği şehirlerde ihtiyaç sahiplerinin bakkal ve eczane borçlarını ödeyerek gündeme gelmişti. Yardımları nedeniyle sosyal medyada Haluk Levent ile karşılaştırılan sanatçı, katıldığı YouTube yayınında bu benzetmeden duyduğu rahatsızlığı anlattı. Çelik, yaptığı yardımların kendi kazancıyla gerçekleştiğinin altını çizdi.

“TOPLUM HALUK LEVENT'E ÖFKELİ, ACISINI BENDEN ÇIKARTIYOR”

Sosyal medya paylaşımlarının altında kendisine yönelik yapılan yorumlara tepki gösteren Çelik, Haluk Levent üzerinden yapılan karşılaştırmaların haksız olduğunu söyledi.

Ünlü şarkıcı, “Ya şimdi toplum Haluk Levent'e öfkeli, acısını benden çıkartıyor. Bu sıkıntılı bir şey” ifadelerini kullandı.

“ONU YARGILAMAK BANA DÜŞMÜYOR”

Haluk Levent hakkındaki iddialar ve hukuki süreçlerle ilgili yorum yapmak istemediğini belirten Çelik, konunun yetkili merciler tarafından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Sanatçı, “O ne yaptı kısmını işte toplum baksın, yasa baksın işte onun yasa karşısında karşılığı neyse orada dursun. Ben onlara karışmam. Bir şey söylemem. Onu yargılamak, hükümlemek bana düşmüyor” dedi.

Kendi yardım çalışmalarının başka bir isim üzerinden değerlendirilmesine de karşı çıkan Çelik, “Ama onun üzerinden bize vurulması bana haksızlık oluyor ve bizi engellemeye yönelik oluyor” diye konuştu.

“BENİM KAZANDIĞIM PARA VAR, BEN EMEK VERİYORUM”

Yardımların finansmanıyla ilgili de konuşan şarkıcı, sosyal medyada karşılaştığı yorumları anlattı. Çelik, konserlerinden kazandığı parayla ihtiyaç sahiplerinin borçlarını kapattığını vurgulayarak şöyle konuştu:

“Yani yayınların altında direkt şunu yazılıyor. İkinci Haluk Levent geliyor. 3 güne kalmaz bunu da alırlar. Baba valla benim kazandığım para var ben onu alıyorum konserden sonra çıkıp gece gidiyorum. Ben emek veriyorum.”

ŞEHİR ŞEHİR DOLAŞIP VERESİYE BORÇLARINI KAPATIYOR

Çelik, bir süredir konser verdiği farklı şehirlerde bakkal ve eczaneleri ziyaret ederek ihtiyaç sahiplerinin biriken veresiye borçlarını ödüyor. Sanatçı, bu yardımları konserlerinden elde ettiği gelirle gerçekleştirdiğini belirtiyor.