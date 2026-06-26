Çinli otomotiv devi BYD'nin Macaristan'ın Szeged kentinde inşası devam eden elektrikli araç fabrikasında bir işçi daha yaşamını yitirdi.

İKİNCİ ÖLÜM HABERİ

Şubat ayındaki ilk ölümün ardından yaşanan bu ikinci can kaybı, BYD Başkan Yardımcısı Stella Li'nin bu ayın başlarında sahadaki işçi istismarı iddialarını reddetmesi ve CNBC'ye yaptığı "İş müfettişlerini memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasının hemen sonrasında geldi. Shenzhen merkezli şirket, yaşanan son ölümlü kazaya ilişkin yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

Macaristan Ulusal Sağlık Hizmetleri, söz konusu işçinin 18 Haziran'da sağlık ekiplerinin tüm canlandırma çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi. Yetkililer, olay yerine kurtarma helikopteri de dahil olmak üzere çok sayıda acil durum ekibinin sevk edildiğini bildirdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre şantiye alanında işçiye bir kamyon çarptı. Csongrád-Csanád Valiliği'nden çarşamba günü yapılan açıklamada, yetkililerin kazanın nasıl meydana geldiğini soruşturduğu ifade edildi.

TAŞERON ŞİRKETLERE İŞ GÜVENLİĞİ CEZASI

Valilik, şantiyede faaliyet gösteren AIM Construction Hungary Ltd. şirketinin iş güvenliği ihlalleri nedeniyle 34.500.000 forint (110.350 dolar) para cezasına çarptırıldığını açıkladı. Söz konusu şirket, BYD'nin Brezilya'daki elektrikli araç fabrikasında 2024 yılında yaşanan işçi skandalıyla bağlantılı bir inşaat firmasının yan kuruluşu olarak biliniyor.

Valilik ayrıca AIM Construction şirketinin çalışanların geç kaydedilmesi, çalışma süresi mevzuatının ihlali ve iş sözleşmelerindeki "şekil eksiklikleri" gibi bir dizi başka ihlal nedeniyle de resmi olarak uyarıldığını belirtti. Sahadaki iki farklı şirketin daha kurallara uymadığı tespit edildi. LÉVAI-SECURITY Ltd., işçileri usulsüz olarak çalıştırdığı için para cezasına çarptırılırken, Plusz Kéz Ltd. ise iş denetimi sorunları nedeniyle uyarı aldı.

ZORLA ÇALIŞTIRMA İDDİASI

Bu yılın başlarında, New York merkezli insan hakları izleme örgütü China Labor Watch, BYD'nin Szeged'deki fabrika şantiyesinde zorla çalıştırma iddialarını içeren bir rapor yayımlamıştı. Raporda, haftanın yedi günü çalıştırılan ve maaşlarına el konulan işçilere dair vahim iddialar yer almıştı.