The Wall Street Journal'ın haberine göre Nvidia Yönetim Kurulu, biri Çin ajanı olduğundan şüphelenilen bir kişi ve şirketin başkan yardımcısı olmak üzere iki evlilik dışı ilişki yaşayan CEO Jensen Huang’ı görevden almak için hazırlık yapıyor.

Yönetim kurulunun Huang’ın geleceğini belirlemek üzere bugün toplanmayı planladığı belirtiliyor. Olası bir ayrılığın, Huang’ın yapay zekanın küresel yükselişini körüklediği ve jeopolitik bir yıldız haline geldiği dönemin perdesini kapatacak.

Dünyanın en değerli şirketlerinden birini ise yeni bir lider arayışıyla karşı karşıya bırakacak.

İMAJI KARALANDI

Nvidia’nın kurucu ortaklarından biri olan ve pek çok kişi tarafından küresel yapay zeka yarışının yüzü olarak görülen Huang, deri ceketleri ve dünyanın dört bir yanındaki konferans ile etkinliklerde neredeyse aralıksız boy göstermesiyle tanınıyordu.

Ancak Çin ajanı olduğu değerlendirilen Alice Huang ve NVIDIA Başkan yardımcısı Kimberly Powell ile yaşadığı ilişki ortaya çıkan Huang'ın imajının üzeri karalandı.

ABD Başkan Donald Trump ve kabinesi, NVIDIA hissedarlarıyla birlikte Çin ajanının ortaya çıkarmış olabileceği askeri sırlara odaklanırken, NVIDIA kurulu için ikinci kaçamağın ortaya çıkması bardağı taşıran son damla oldu.

İKİNCİ KAÇAMAK HİSSELERİ DİBE ÇEKTİ

Şirkette çalışan iki kişinin ifadesine göre, 63 yaşındaki Bay Huang ve 48 yaşındaki Bayan Powell, Mart ayında düzenlenen bir Nvidia konferansı sırasında Kaliforniya’nın San Jose kentindeki bir otelde samimi davranışlarda bulunurken videoya yakalandı. Hem Huang hem de Powell başka kişilerle evli.

Powell ile olan ilişkisi sorulan Huang, “Bence benimle doğrudan konuşmamanız gerekir” diyerek soruları yanıtlamayı reddetti

Nvidia, konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti. Powell ise yorum yapmadı. Şirketin hisseleri, kapanış sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti.

ÖZÜR DİLEDİ

Çip üreticisinin küresel müşteriler açısından taşıdığı önem, Huang’ı dünya çapında ünlü bir isim haline getirdi.

Üst düzey ABD’li ve Çinli yetkililerle sık sık bir araya gelen Huang, doğum yeri ve çip endüstrisinin küresel üretim merkezi olan Tayvan’ı ziyaret ettiğinde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılanıyordu.

Ardından Huang, pazar günü çalışanlarına gönderdiği bir mektupta eşini aldattığını kabul etti ve ailesi ve çalışanlarının güvenini kırdığı için özür diledi.

Söz konusu ilişkinin, Nvidia’nın büyük müşterilerinden biri olan Singapur merkezli veri şirketi Megaspeed’in yöneticisi ve ABD istihbarat yetkililerinin Çin istihbarat servisleri için çalıştığına inandığı Alice Huang ile yaşandığı ortaya çıktı.

MİLYARDERİN YERİNE KİM GEÇECEK?

Nvidia Yönetim Kurulu’nun Jensen Huang ile Alice Huang arasındaki ilişkiyi soruşturduğunun ortaya çıkmasının ardından başlayan son düşüşü sürdüren Nvidia hisseleri, seans sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 8 geriledi.

Şirketin yaklaşık yüzde 3,6’sına sahip olarak Nvidia’nın en büyük hissedarı konumunda bulunan 63 yaşındaki üst düzey yönetici, dünyanın en zengin insanlarından biri.

Doğrudan kendisine bağlı yaklaşık 60 çalışanı bulunan Huang, halefiyet planlamasına inanmadığını ve liderlerin bilgiyi edindikçe sürekli olarak gelecek nesillere aktarmaları gerektiğini söylemişti. Huang’ın yerine kimin geçeceği ise ilk aşamada netlik kazanmadı.

Nvidia’nın en son vekalet beyannamesinde ise şirketin “uzun süredir görev yapan yönetim ekibimizin hizmetlerine yüksek düzeyde bağımlı olduğu” ve etkili bir halefiyet planlamasının sağlanamamasının “stratejik planlamamızı, uygulamamızı ve uzun vadeli başarımızı engelleyebileceği” uyarısı yer alıyor.

BEYAZ SARAY DİKKATLE İZLİYOR

Konuya yakın kaynaklara göre Adalet Bakanlığı, şu anda Alice Huang’ın dahil olduğu çok sayıda soruşturma yürütüyor.

Öte yandan Nvidia CEO’su ile yakın bir ittifak geliştiren Başkan Trump, bu hafta başında Huang’ın arkasında durarak, Huang’ın Alice Huang’ın casus olduğundan şüphelenildiğini bilmediğini söylediğini aktardı ve Huang’ın “harika bir adam” ve “onurlu bir insan” olduğunu ifade etti.

Trump’ın güvenlik endişelerine rağmen Nvidia çiplerinin Çin’e sevkiyatını onaylaması ve Nvidia CEO’sunun pek çok politika tutumunu benimsemesi, şu anda milletvekilleri ve diğer yetkililer tarafından inceleme altında tutuluyor.

Huang’ın karizmasının ve yapay zeka patlamasının ekonomiyi canlandıracağına yönelik argümanlarının Trump’ı etkilediği ve Huang’ı Beyaz Saray’ın daimi isimlerinden biri haline getirdiği belirtiliyor.