Mısır’ın Giza kentinde yaşanan olay, saniyeler içinde gerçekleşen bir kurtarma anını gözler önüne serdi. Mahalledeki dükkanının önünde bulunan bir kişi, yakındaki binanın ikinci katından bir çocuğun düştüğünü fark etti. Çocuk, düşüş sırasında balkondaki çamaşır iplerine takılarak bir süre yavaşladı. Durumu fark eden adam, hiç vakit kaybetmeden çocuğun düşeceği noktaya doğru koştu. Genç adam, çocuğu yere çakılmadan hemen önce yakalamayı başardı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerdeki adam, çocuğu kucağına aldıktan sonra balkona baktığı, ardından sokaktaki bir yatağın üzerine yaslanarak bir süre dinlendiği görüldü. Zamanında yaptığı müdahale, çocuğun ağır bir şekilde yere düşmesini önlerken olayın görüntüleri sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

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