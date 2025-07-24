'Gidelim Buralardan', 'Sokak Kızı', 'Erkekler de Yanar' gibi şarkılarıyla tanınan Nazan Öncel mayısta geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılmış, yapılan anjiyo işlemi sonrası kendisine iki stent takılmış ve taburcu edilmişti.

Ancak şarkıcı geçen günlerde bir kez daha kalp krizi geçirmişti. Nazan Öncel, hastane odasından bir fotoğraf paylaşarak"Ben bu kalp için daha ne yapayım? Ne istediyse yaptım; yürü dedi yürüdüm, diyet yap dedi yaptım, bol su iç dedi içtim, stent dedi eyvallah dedim; olmayınca olmuyor demek ki hadi dua edin" notunu düşmüştü.

"GİTME BURALARDAN DEDİNİZ"

Öncel Instagram hesabından bir fotoğraf daha paylaşarak sevenlerine bu mesajı gönderdi: "Hayata rövaşata, azraile bi’ öpücük daha, gitme buralardan dediniz, sizi mi kıracağım? Nerede kalmıştık…"