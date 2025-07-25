'Gidelim Buralardan', 'Sokak Kızı', 'Erkekler de Yanar' gibi şarkılarıyla tanınan Nazan Öncel mayısta geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılmış, yapılan anjiyo işlemi sonrası kendisine iki stent takılmış ve taburcu edilmişti.

Ancak şarkıcı geçen günlerde bir kez daha kalp krizi geçirmişti. Nazan Öncel, hastane odasından bir fotoğraf paylaşarak "Ben bu kalp için daha ne yapayım? Ne istediyse yaptım; yürü dedi yürüdüm, diyet yap dedi yaptım, bol su iç dedi içtim, stent dedi eyvallah dedim; olmayınca olmuyor demek ki hadi dua edin" demişti.

Ünlü şarkıcı önceki gün ise Instagram üzerinden sevenlerine bu mesajı gönderdi: "Hayata rövaşata, azraile bi’ öpücük daha, gitme buralardan dediniz, sizi mi kıracağım? Nerede kalmıştık…"

"HAYATA BİR GOL DAHA ATTIK"

Nazan Öncel'den bugün de dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sitem dolu sözlerde bulunan Öncel, şu ifadeleri kullandı:

"Teşekkür ve minnet mektubumdur. Cumartesi gününden beri geçmiş olsun dileklerini bütün içtenliğiyle ileten, çiçek yollayan, elimi tutan, amasız fakatsız başucumda sabahlayan, 'Sakın yapma Nazan' diyen herkese binlerce teşekkür ederim."

"Bir de hayatında sadece bir cümleden ibaret olduğumu bu süreçte hissettiren, yasak savar gibi 'Dualarımdasın Nazom' diyerek hayal kırıklığı yaratanlara da, şuraya iki kelam etmeyecek kadar egosunu besleyenlere de teşekkür etmesem olmaz. Meğer kimler için yormuşuz bu kalbi…"

"Ama samimiyetin iki taraflı olduğunu bildiğimden bu soğuk gerçekle karşılaşmak da çok şey öğretiyor insana. Sitem etmeyi hiç sevmem. Çünkü sitem dediğimiz şey birine incelikle had bildirmek gibi gelir bana. Neyse her şerde bir hayır vardır deyip geçelim. Dostlar sağ olsun."

"Çok şükür hayata bir gol daha attık. Bunun dayanılmaz hafifliği ile hepinize en derin saygı ve sevgilerimi iletirim."