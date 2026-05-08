Şebnem Ferah, uzun bir aranın ardından yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor. İlk konserine gösterilen yoğun ilginin ardından sanatçının ikinci konser tarihi de açıklandı.
İLK KONSERİN 300 BİN KİŞİ SIRAYA GİRMİŞTİ
3 Haziran’daki ilk konser için yaklaşık 300 bin kişi online sıraya girerken, biletler kısa sürede tükenmişti. Gelen yoğun talep sonrası ikinci konserin 27 Haziran’da yapılacağı duyuruldu.
İKİNCİ KONSERE DE YOĞUN İLGİ
Yeni konserin satışa çıkmasıyla birlikte hayranlar yine sabah saatlerinden itibaren online sıraya girdi. 120 binden fazla kişi sıraya girdi. Saatler önce online bilet kuyruğu yaşandı.
İZMİR'DE DE SAHNE ALACAK
Öte yandan; Şebnem Ferah ayrıca 13 Haziran’da İzmir’de de sahne alacak. Ünlü sanatçının yıllar sonra sahnelere dönüşü müzikseverler tarafından büyük heyecanla karşılandı.