Sabancı ailesinin ikinci kuşak temsilcilerinden iş insanı Demir Sabancı, ABD’nin en prestijli gayrimenkul pazarı Manhattan'da devasa bir projeye imza atmak için kolları sıvadı.

Demir Sabancı’nın kurucusu olduğu Sedes Holding bünyesindeki New York merkezli gayrimenkul şirketi Sedesco, Manhattan'ın dünyaca ünlü "Milyarderler Caddesi" olarak bilinen Batı 57. Cadde üzerindeki dev arsa birleştirme operasyonunu tamamladı.

Şirket, bölgedeki son parsel olan 130 yıllık tarihi Schieffelin-Bowne Evi'ni 42 milyon dolara portföyüne katarak toplam arsa yatırımını yaklaşık 290 milyon dolara (yaklaşık 14,5 milyar TL) çıkardı ve 63 katlı süper lüks gökdelen projesinin önündeki son engeli de aştı.

ŞİRKET 10 YILDIR NEW YORK'TA MÜLK TOPLUYOR

Demir Sabancı’nın şirketi tarafından yaklaşık 10 yıldır titizlikle yürütülen mülk toplama sürecinin ardından hayata geçirilecek projede, yaklaşık 335 metre (1.100 fit) yüksekliğinde devasa bir kule inşa edilmesi planlanıyor.

KOMŞU BİNALARIN YIKIMI TAMAMLANDI

Bir zamanlar Amerikan demiryolu baronu Vanderbilt hanedanının düğün hediyesi olarak yaptırdığı 1891 tarihli tarihi taş konağın yerine yükselecek olan cam kulede; 119 rezidans daire, 158 odalı ultra lüks bir otel ve 10 bin metrekareyi aşan dev bir restoran alanı yer alacak.

Proje alanındaki komşu binaların yıkımını daha önce tamamlayan ve Yapı Denetim Dairesi'nden son konak için de yıkım onayını alan Sedesco'nun, önümüzdeki aylarda güncellenmiş inşaat planlarını kamuoyuna duyurması bekleniyor.

New York'un kalbinde 10 yıldır ilmek ilmek arsa toplayan Sabancı'nın şirketi Sedesco'nun, Manhattan'ın en pahalı noktasında yükselecek 63 katlı yeni anıtıyla dünya devlerinin arasında yerini almasına kesin gözüyle bakılıyor.

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