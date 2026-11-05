Sabancı ailesinin ikinci kuşak temsilcilerinden iş insanı Demir Sabancı, ABD’nin en prestijli gayrimenkul pazarı Manhattan'da devasa bir projeye imza atmak için kolları sıvadı.
Demir Sabancı’nın kurucusu olduğu Sedes Holding bünyesindeki New York merkezli gayrimenkul şirketi Sedesco, Manhattan'ın dünyaca ünlü "Milyarderler Caddesi" olarak bilinen Batı 57. Cadde üzerindeki dev arsa birleştirme operasyonunu tamamladı.
Şirket, bölgedeki son parsel olan 130 yıllık tarihi Schieffelin-Bowne Evi'ni 42 milyon dolara portföyüne katarak toplam arsa yatırımını yaklaşık 290 milyon dolara (yaklaşık 14,5 milyar TL) çıkardı ve 63 katlı süper lüks gökdelen projesinin önündeki son engeli de aştı.
ŞİRKET 10 YILDIR NEW YORK'TA MÜLK TOPLUYOR
Demir Sabancı’nın şirketi tarafından yaklaşık 10 yıldır titizlikle yürütülen mülk toplama sürecinin ardından hayata geçirilecek projede, yaklaşık 335 metre (1.100 fit) yüksekliğinde devasa bir kule inşa edilmesi planlanıyor.
KOMŞU BİNALARIN YIKIMI TAMAMLANDI
Bir zamanlar Amerikan demiryolu baronu Vanderbilt hanedanının düğün hediyesi olarak yaptırdığı 1891 tarihli tarihi taş konağın yerine yükselecek olan cam kulede; 119 rezidans daire, 158 odalı ultra lüks bir otel ve 10 bin metrekareyi aşan dev bir restoran alanı yer alacak.
Proje alanındaki komşu binaların yıkımını daha önce tamamlayan ve Yapı Denetim Dairesi'nden son konak için de yıkım onayını alan Sedesco'nun, önümüzdeki aylarda güncellenmiş inşaat planlarını kamuoyuna duyurması bekleniyor.
New York'un kalbinde 10 yıldır ilmek ilmek arsa toplayan Sabancı'nın şirketi Sedesco'nun, Manhattan'ın en pahalı noktasında yükselecek 63 katlı yeni anıtıyla dünya devlerinin arasında yerini almasına kesin gözüyle bakılıyor.
2009'DAN İTİBAREN NEW YORK'TA FAALİYET GÖSTERİYOR
İş insanı Demir Sabancı’nın kurucusu olduğu Sedes Holding çatısı altında 2009 yılından bu yana faaliyet gösteren New York merkezli gayrimenkul geliştirme şirketi Sedesco, dünyanın en rekabetçi ve prestijli emlak piyasası olan Manhattan’da hayata geçirdiği mega projelerle küresel ölçekte dikkat çekiyor.
Yalnızca pasif bir yatırımcı olmakla kalmayıp, arsa birleştirmeden mimari tasarıma, ruhsatlandırmadan inşaata kadar tüm süreçleri bizzat yürütüyor. Son olarak şirket kentin lüks merkezi "Milyarderler Caddesi"nde 290 milyon doları aşan arazi yatırımıyla 63 katlı karma gökdelen kuleleri, butik oteller, A sınıfı ticari alanlar ve rezidanslar inşa ederek Sabancı imzasını New York silüetine taşıyan uluslararası bir geliştirici kimliğiyle öne çıkıyor.