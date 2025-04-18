Silivri Haber Ajansı’nın sahibi Yusuf Eker’in 14 yaşındaki oğlu Yiğit Eker, okul dönüşünde evinin bulunduğu apartmanın önünde kar maskeli ve kasklı şahısların bıçaklı saldırısına maruz kaldı.

Gazeteci Yusuf Eker, oğlunun yaşadığı olayı sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"PLANLI VE TASARLANMIŞ BİR SALDIRI"

“Bugün oğlum Emin Yiğit, kimliği belirsiz, kar maskeli ve kasklı şahıslarca ikametimizin girişinde planlı ve tasarlanmış bir bıçaklı saldırıya uğramıştır. Çok şükür sağlık durumu şu an iyi, gerekli tedavisi yapılmış olup evimizdedir. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayıp arayan, mesaj atan, geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlarımıza can-ı gönülden teşekkür ederim. Saldırganların yakalanması için Emniyet güçlerimiz titizlikle çalışmalarını sürdürmektedir.”

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN KINAMA

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, sosyal medyada saldırıyı kınadığı bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Değerli dostum, gazeteci Yusuf Eker'in oğlu Yiğit Eker'in uğradığı bıçaklı saldırıyı şiddetle kınıyor; faillerin en kısa sürede hukuk önünde hesap vermesini temenni ediyorum. Silivri'miz hoşgörü, sevgi ve dayanışma ile öne çıkan bir kenttir. Bu güzel ilçeye şiddeti yakıştırmıyoruz.”