Kara Harp Okulunda geçen yıl 30 Ağustos’ta teğmenlerin kılıç çatıp, “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganı ile yemin etmeleri krizinin ardından, Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde de ikinci vaka yaşandı. Aynı slogan ile yürüyen ve rektörün odasına giren öğrenciler için “Düzeni ve huzuru bozmak, işgal ve benzeri fiillerle hürriyeti ve hizmeti engelleyici eylemde bulunmak’’ iddiasıyla disiplin soruşturması açıldı.

21 Mart 2025’te gerçekleşen yürüyüşle ilgili soruşturmanın 3 ay sonra, açılması dikkat çekti. Soruşturma sonrası öğrencilerin de aynı teğmenler gibi okuldan tamamen ya da geçici süreyle “ihracı’’ gündeme gelebilecek. Öğrencilerin iddialarla ilgili savunma vermesi istenerek şu suçlamalar yöneltildi: “Düzeni bozmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici veya yüksek öğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu, işgal benzeri filler ile hizmeti engelleyici eylemler ile hakkınızda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca disiplin soruşturması açılmıştır.”

TEĞMENLER GİBİ İHRAÇ KARARI ÇIKABİLİR

Öğrenciler de TSK’dan ihraç edilen teğmenler gibi üniversiteden tamamen veya geçici süreyle ihraç edilebilir.