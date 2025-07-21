Birsen Altuntaş'ın haberine göre; NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan proje, ikinci sezonunda zaman atlaması yaşayacaktı. Ancak yapım şirketi, dizide yer alan oyunculara artık projeye bağlı olmadıklarını ve serbest oldukları mesajı iletildi. Böylece bir süredir devam eden belirsizlik de sona ermiş oldu.

YAŞANAN KİRİZLERLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Dizi, yayınlandığı kısa süre içerisinde sadece sanatsal yönü kadar, yaşadığı krizlerle de dikkat çekmişti. İki kez RTÜK cezası almış, iki farklı yangın seti durdurmuştu.

En dramatik olaylardan biri ise yapım amiri Serkan Sükyan’ın Büyükada’daki çekim hazırlıkları sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesiydi. Tüm bu yaşananlar, projeyi son yılların en olaylı yapımlarından biri hâline getirdi.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' adlı kitabın uyarlaması olan dizi, Türkiye’nin sanat ve kültür tarihinde önemli bir yer tutan Şakir Paşa ailesinin hayatını ekrana taşıyordu.

Ailenin öne çıkan fertleri arasında Halikarnas Balıkçısı olarak tanınan yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı, modern resmin öncüsü Fahrelnisa Zeid, Türkiye’nin ilk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk seramik sanatçısı Füreya Koral yer alıyor.

Dizi, bu isimlerin çarpıcı hayat hikâyelerini bir araya getirerek, 1912'den itibaren Osmanlı’nın son döneminden modern Türkiye’ye uzanan zengin bir tarihî ve sanatsal panorama sunuyordu. Aynı zamanda ailenin üyeleri arasındaki ilişkiler, başarılar ve çatışmalar farklı perspektiflerden yansıtılıyordu.

AİLE ÜYELERİ

İşte Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, sanat ve edebiyat dünyasında iz bırakan Şakir Paşa Ailesi'nin üyelerinden Cevat Şakir Kabaağaçlı, Fahrünnisa Zeid, Aliye Berger ve Füreya Koral'ın sanatçı kişilikleri...

KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yapımın kadrosu da dikkat çekiciydi. Vahide Perçin, Meryem Uzerli ve Fırat Tanış başrollerde yer alırken; Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir ve Yağmur Başkurt gibi isimler de projeye eşlik ediyordu.