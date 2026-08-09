Survivor yarışmasıyla tanınan Didem Ceran, geçirdiği estetik operasyonların ardından bir kez daha gündeme geldi. Daha önce yüzündeki deformasyonları düzeltmek için kapsamlı bir ameliyat geçiren Ceran, şimdi de yüzünde yeni dokunuşlar yaptıracağını açıkladı. Ünlü isim, uygulanacak yöntemi ise Kim Kardashian üzerinden anlattı.

15 SAATLİK AMELİYAT GEÇİRMİŞTİ

Didem Ceran, 2022 yılında geçirdiği bazı estetik müdahalelerin ardından yüzünde oluşan deformasyonların gülüşünü ve ifadesini etkilediğini açıklamıştı. Yaşadığı sorunları düzeltmek için daha kapsamlı bir operasyon geçirmeye karar veren Ceran, Güney Kore’de 15 saat süren bir ameliyat olmuştu.

Operasyonda derin yüz germe, göz büyütme, dudak şekillendirme ve lifting işlemlerinin yanı sıra yıllar önce patlayan silikon nedeniyle göğüs bölgesinde de temizleme işlemi yapıldığını belirtmişti.

“HAKKIMI HELAL ETMİYORUM” DEMİŞTİ

Ceran, operasyon sonrası yaptığı paylaşımlarda kendisini eleştiren bazı sosyal medya kullanıcılarına da tepki göstermişti.

Ameliyatlarını yalnızca etkileşim almak amacıyla yaptığı yönündeki yorumlara gözyaşları içinde yanıt veren Ceran, kendisini bu şekilde eleştirenlere hakkını helal etmediğini söylemişti.

Ünlü isim daha önce Türkiye’de geçirdiği ameliyatın daha basit olmasına rağmen günlerce ciddi ağrılar yaşadığını, Güney Kore’deki operasyon sürecinin ise farklı geçtiğini ifade etmişti.

YENİDEN ESTETİK YAPTIRACAK

Peş peşe geçirdiği yüz germe operasyonlarının ardından Didem Ceran, bu kez farklı bir uygulama için hazırlık yaptığını duyurdu.

Ceran, “Bu hafta yüzüme çeşitli dokunuşlar yapılacak. Çok heyecanlıyım. Kim Kardashian’ın Kore’ye gelme sebebi bu yöntemler. O yöntemler yüzüme uygulanacak. Bakalım…” ifadelerini kullandı.