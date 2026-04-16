14 Nisan tarihinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki silahlı saldırıda aralarında 4 öğretmen ve 10 öğrencinin bulunduğu 16 kişi yaralanmış, olay Türkiye genelinde panik yaratmıştı.

Saldırıdan yaklaşık 24 saat sonra bu kez Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, emekli Emniyet müdürü babasına ait 5 silah ve 7 şarjörle öğrencisi olduğu okula silahlı saldırı düzenledi.





İki sınıftaki öğrencilerin hedef alındığı saldırıda matematik öğretmeni Ayla Kara ve 8 öğrenci hayatını kaybederken, 17 kişinin yaralı olduğu öğrenildi. Birbiriyle peş peşe meydana gelen saldırıların ardından emniyet güçleri, iki saldırgan üzerinde yaptığı incelemelerde korkutan benzerlikler tespit etti.



AYNI OYUNUN BAĞIMLISI ÇIKTILAR



Sabah'ta yer alan habere göre, saldırıların ardından kamuoyunda yaşanan tepkiler, şiddet içerikli dizi, film ve bilgisayar oyunlarının çocukları bu tür saldırılara teşvik edebileceği yönünde olurken, her iki saldırganın da uzun saatler boyunca 'PUBG' adı verilen bilgisayar ve mobil oyunu oynadığı öğrenildi.





Oyunun, çocuk yaşta ve kontrolsüz şekilde oynanmasının etkileri yeniden sorgulanıyor. Oyun içeriğinin doğrudan çatışma ve öldürme teması üzerine kurulu olması, özellikle küçük yaş grupları açısından risk oluşturabileceği yönünde değerlendirmelere yol açtı.



Uzmanlar, şiddet içerikli oyunlarda yaş sınırlamalarının etkin biçimde uygulanması ve çocukların dijital içeriklere erişiminin daha sıkı denetlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.