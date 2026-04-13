CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, CHP Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi’nde düzenlediği basın toplantısında, dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Emre, ABD/İsrail ile İran arasındaki savaşın ilk günlerinde mart başında gündeme gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya’nın Al Jazeera yayınına ev haliyle bağlanması ile Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç’ın Urumiye Başkonsolosluğu ziyaretindeki giyimine dikkat çekti.

'YAKIŞIYOR MU BU?'

İki olaya ait fotoğrafları basın toplantısında gösteren Emre, “Niye biz dış politikada ciddiye alınmıyoruz? Geçtiğimiz günlerde Tahran Büyükelçisi, Urumiye Başkonsolosluğu’nu ziyaret ediyor. Bir ülkedeki, bizi dışarıda temsil eden büyükelçi gittiği ülkede Türkiye Cumhuriyeti devletidir. O muameleyi görür. Kot pantolon, deri ceket giymiş. Böylesine bir dünya konjonktüründe vermiş olduğu fotoğrafa bakın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Yakışıyor mu bu?” ifadelerini kullandı.

'NİYE BİZ CİDDİYE ALINMIYORUZ?'

Geçmişte büyükelçilere yönelik eleştirileri hatırlatan Emre, “Monşer diye aşağılıyordunuz önceki dönemdeki büyükelçileri. Dışişleri Bakan Yardımcısı, ateş çemberindeyiz, onun hali de bu. Böyle televizyona katılıyor. Yani siz böyle fotoğraf verirseniz, sizi kim ciddiye alır dünyada? Hiçbir ciddiyetiniz kalmaz. Ama zararı 85 milyon görüyoruz. Orta Doğu’daki 13 büyükelçinin 11’i evlere şenlik; eş, dost, akraba...” dedi.