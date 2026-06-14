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İKİTELLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın:
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İKİTELLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
Vergi No T.C.Kimlik No Ad Soyad / Unvan İhbarname Fiş No Vergilendirme
Dönemi		 Ana Vergi
Kodu		 Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza
Kodu		 Ceza Tutarı Adres
7810864121   SPARLAK TEMİZLİK GIDA TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2026022413Fja0000021 202001202012 0010 0010 97.670,99 3080 293.012,97 İKİTELLİ OSB MAH. AYKOSAN ÇARŞI BLOK- SK. AYKOSAN SİTESİ ÇARŞI BLOK NO: 1 /1 İÇ KAPI NO: 335
7810864121   SPARLAK TEMİZLİK GIDA TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2026022413Fja0000029 202010202012 0033 0033 74.099,56 3080 222.298,68 İKİTELLİ OSB MAH. AYKOSAN ÇARŞI BLOK- SK. AYKOSAN SİTESİ ÇARŞI BLOK NO: 1 /1 İÇ KAPI NO: 335
"İkitelli Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."

#ilangovtr Basın no ILN02487710