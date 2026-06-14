İKİTELLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İKİTELLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
|Vergi No
|T.C.Kimlik No
|Ad Soyad / Unvan
|İhbarname Fiş No
|Vergilendirme
Dönemi
|Ana Vergi
Kodu
|Vergi Kodu
|Vergi Tutarı
|Ceza
Kodu
|Ceza Tutarı
|Adres
|7810864121
|SPARLAK TEMİZLİK GIDA TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026022413Fja0000021
|202001202012
|0010
|0010
|97.670,99
|3080
|293.012,97
|İKİTELLİ OSB MAH. AYKOSAN ÇARŞI BLOK- SK. AYKOSAN SİTESİ ÇARŞI BLOK NO: 1 /1 İÇ KAPI NO: 335
|7810864121
|SPARLAK TEMİZLİK GIDA TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026022413Fja0000029
|202010202012
|0033
|0033
|74.099,56
|3080
|222.298,68
|İKİTELLİ OSB MAH. AYKOSAN ÇARŞI BLOK- SK. AYKOSAN SİTESİ ÇARŞI BLOK NO: 1 /1 İÇ KAPI NO: 335
|"İkitelli Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."
#ilangovtr Basın no ILN02487710