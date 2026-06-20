Dünyanın en aktif volkanik bölgelerinden biri olan Endonezya'nın Java adası, uzaydan çekilen fotoğraflarla yeniden konuşulmaya başlandı.

Live Science bilim portalı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronot tarafından çekilen Sundoro ve Sumbing dağlarını gösteren kare yukarıdan bakıldığında tıpkı bir aynadaki kusursuz yansımayı andırıyor.

Sadece birkaç yüz metre fark var

Birbirine komşu olan bu 2 dev volkan, aslında tamamen aynı boyutta değiller sadece uzaydan bakıldığında bir dengede gözüküyorlar.

Sundoro Dağı (Solda): Deniz seviyesinden 3.149 metre yükseklikte yer alıyor. En son 1971'de patlayan dağda, 2012 yılında da ciddi sismik aktiviteler kaydedildi.

Sumbing Dağı (Sağda): Deniz seviyesinden 3.370 metre yüksekliğe ulaşıyor ve ikizinden çok az farkla daha yüksek konumda bulunuyor. Bilinen en son büyük patlamasını 1730 yılında gerçekleştirdi.

İki dağın zirveleri birbirine tam 12 kilometre uzaklıkta ve bu 2 dev kütlenin ortasından adanın can damarı sayılan çok önemli bir otoyol geçiyor.

Uzaydan bakıldığında aralarındaki tek fark ne?

Sumbing Dağı'nın 1730'daki devasa patlamasından geriye kalan dev krater, uzay fotoğraflarında kendini siyah bir nokta olarak belli ediyor. Ayrıca geçmiş patlamalar sırasında yamaçlarda oluşan küçük parazit volkanların coğrafi dizilimi, 2 dağın yukarıdan bakıldığında neden "aynadaki yansıma" gibi göründüğünü kanıtlıyor.

'Evli çift' efsanesi dillerde dolanıyor

Benzer topografyaları ve renkleri nedeniyle tüm dünyada "İkiz Volkanlar" olarak anılan bu dağların yerel halk arasında çok farklı bir hikayesi var. Cava halkı bu iki dağı evli bir çifte benzetiyor: Daha yüksek ve heybetli duran Sumbing Dağı'nı "koca", hemen yanındaki Sundoro Dağı'nı ise "karısı" olarak kabul ediyorlar.

NASA Dünya Gözlemevi’ne göre, tehlikeli görünseler de bu volkanlar etrafındaki yaşama can veriyor. Dağların etrafını saran yoğun yeşil orman halkasının hemen bitiminde tarım arazileri başlıyor. Mineral açısından dünyanın en zengin volkanik topraklarına sahip bu bölge; pirinç, mısır, kahve ve şeker kamışı üretiminin merkezi konumunda.

Pasifik Ateş Çemberi'nin kalbi: Endonezya

Bu ikiz devler, Orta Java Adası'na yayılmış yaklaşık 20 volkanik zirveden oluşan devasa Dieng Volkan Kompleksi'nin bir parçası. Dünyanın en tehlikeli deprem ve volkan kuşağı olan "Pasifik Ateş Çemberi" üzerinde yer alan Endonezya, dünyada en fazla aktif volkana sahip ülkelerden biri.

Özellikle Flores Adası'ndaki Lewotobi Laki-Laki volkanının yakın dönemdeki (2024 ve 2025) yıkıcı patlamaları, bölgenin ne kadar canlı ve tetikte olduğunu tüm dünyaya bir kez daha hatırlatmıştı.