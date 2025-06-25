Her zaman renkli kişiliği ve içten paylaşımlarıyla dikkat çeken Tilbe’nin bu esprili çıkışı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan fotoğraf, takipçileri tarafından adeta yorum yağmuruna tutuldu.

Yüzlerce kullanıcı, Tilbe’nin paylaşımına “Bu alemde sen teksin ablam”, “Üçüzün olsa dünya kaldırmaz”, “Kendiyle barışık insan" gibi yorumlarla karşılık verdi.

Her paylaşımıyla sosyal medyada ses getiren Tilbe, bu defa da kendi fotoğrafına yaptığı esprili gönderme ile gündem olmayı başardı. “İkizimi buldum” çıkışı, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.