Evren, bugün itibarıyla özellikle 4 burç için çok net bir mesaj veriyor: Seçim şansı sizin elinizde.

Ay'ın İkizler burcundaki konumu; kontrol kaybı hissini tersine çevirerek, istemediğimiz şeyleri reddetme ve sadece sevdiklerimize hayatımızda yer açma cesaretini vurguluyor. Astrologlara göre bu dönem, başkalarının beklentilerinden kurtulup "hayır" deme sanatının keşfedileceği bir kırılma noktası.

1. İKİZLER: Temposunu Kendi Belirleyenler

Bugün kendinizi her zamankinden daha hızlı, sabırsız ve hatta biraz gergin hissedebilirsiniz. İşler sizin hızınıza yetişemiyor. Ay'ın kendi burcunuzdaki bu geçişi, "bu hayatın size ait olduğunu ve tempoyu sadece sizin belirleyeceğinizi" fark etmenizi sağlıyor.

Başkalarının fikirlerine uymaya çalışarak vakit kaybetme devri bitti. Kaderinizin tek mimarı sizsiniz; popüler olana boyun eğmek zorunda değilsiniz.

2. BAŞAK: Dış Onay Aramayı Bırakma Vakti

Başak burçları için günün en önemli mesajı: Olduğunuz gibi olmakta hiçbir sakınca yok. Herkesin fikirlerinizi onaylamayacağını bilseniz de, bunu kabullenmek sizin için her zaman zor oldu, ancak İkizler burcundaki Ay, başkalarına danışma veya onlardan onay alma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Şu anki halinizle kendinizi sevmeli ve sadece sizi en çok mutlu eden yolu seçmelisiniz.

3. TERAZİ: 'İnsanları Memnun Etme' (People-Pleasing) Tuzağından Çıkış

Teraziler her ne kadar bağımsız ruhlu olsalar da, insanları mutlu etme arzuları (people-pleasing) yüzünden sık sık istemedikleri şeyleri yaparken bulunurlar.

Bu Ay geçişi, başkalarının sizden beklediği rolleri oynamak zorunda olmadığınızı keskin bir şekilde yüzünüze vuruyor. Sizin için neyin doğru olduğunu en iyi siz biliyorsunuz. Çoğunluğun fikrine uymak yerine, sezgilerinize güvenme ve kendi sınırlarınızı çizme zamanı.

4. KOVA: Özgünlük 'Süper Güce' Dönüşüyor

Evren, sadece tek bir hayatınız olduğunu ve bunu kendi kurallarınıza göre yaşamanız gerektiğini size yeniden hatırlatıyor. Kova burçları, bir yerlere veya birilerine "uyum sağlamaya çalışmaktan" artık tamamen yoruldu.

Zaten kalabalığın içinde kaybolmak sizin doğanıza aykırı. Birisi sizi standart bir kalıba sokmaya çalıştığında, bu düşünceyi anında reddedip kendi bildiğiniz yoldan gideceksiniz. Benzersizliğiniz ve özgünlüğünüz sizin en büyük süper gücünüz.