Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaklaşık 1,5 yıl süren teknik ve fiziki takibinin ardından yürüttüğü “İkizler” suç örgütü soruşturmasında ikinci dalga operasyonun adli süreci tamamlandı. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7’si tutuklanırken, başka suçtan cezaevinde bulunan 1 şüpheli hakkında da bu soruşturma kapsamında tutuklama kararı verildi.

SORUŞTURMADA İKİNCİ DALGA

Jandarma ekipleri, haziran ayında düzenlenen ilk operasyonda 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Örgüt yöneticisi oldukları öne sürülen ikiz kardeşlerden Mehmet Y. ile birlikte 13 şüpheli tutuklandı. Firari olarak aranan diğer kardeş Recep Y. ise Muğla’nın Milas ilçesinde yakalanarak tutuklandı. Böylece ilk operasyon kapsamında tutuklu sayısı 14’e çıktı.

Soruşturmanın genişletilmesinin ardından örgütün faaliyetlerinin bazı şüpheliler tarafından sürdürüldüğü iddiası üzerine ikinci operasyon düzenlendi.

KÖY EVİ VE TARLADA KAZI YAPILDI

İkinci dalga kapsamında Gölcük’te bulunan bir köy evinin bahçesi ile tarlada jandarma ekipleri tarafından kazı yapıldı. Bölgede jandarma komandoları güvenlik önlemi alırken, çalışmalar gece saatlerine kadar sürdü.

Kazı çalışmalarının soruşturmanın hangi aşamasına yönelik olduğu ve herhangi bir bulguya ulaşılıp ulaşılmadığı konusunda bilgi verilmedi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 11 şüpheli Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ve mahkeme işlemlerinin ardından Emre S., Mehmet D., İsa G. ve Tolunay K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 7 şüpheli tutuklanırken, daha önce başka bir suçtan cezaevinde bulunan 1 şüpheli hakkında da “İkizler” soruşturması kapsamında tutuklama kararı verildi.

Böylece ikinci dalga operasyonunda toplam 8 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İlk operasyon kapsamında tutuklananlarla birlikte soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 22’ye yükseldi.