İklim değişikliğı, kuraklık ve hava koşulları tarımsal üretim üzerinde büyük bir etki yaratırken, Türkiye'den süt ve buğday gibi ürünlerde alım yapan Nestle, Onaricı Tarım Projesi ile tarımda yeni bir dönüşüme başlıyor.

İlk etapta Balıkesir'de buğday ile başlayan ve bugün 100'den fazla çiftçiyle yaklaşık 500 hektarlık alanda yürütülen proje kapsamında, 2030 yılına kadar 400 çiftçiye ve 2 bin hektarlık uygulama alanına ulaşılması hedefleniyor.

Nestle Türkiye CEO'su

Leszek Wacirz, "Global ölçekte 2030'a kadar temel hammaddelerimizin yüzde 50'sini onarıcı tarım uygulayan çiftçilerden tedarik etme hedefimiz doğrultu-sunda, Türkiye'de yürüttüğümüz Onarıcı Tarım Projesi ile de iklim dirençli, verimli ve gelecek nesiller için daha güçlü bir tarım ekosistemine liderlik etmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.