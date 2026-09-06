İngiltere'de haziran sonu yaşanan hava trafiği kaosu, havacılık sektörünün geleceğinde daha sık karşılaşılacağı sorunların bir örnek oldu.

Şiddetli fırtınalar, iki hava sahasında 900 uçuşun gecikmesine neden olurken bazı gecikmeler 11 saate ulaştı. Onlarca seferin iptal edildiği bu olayda, uzmanlar iklim değişikliğiyle birlikte fırtınaların daha etkili hale geleceğini ve yoğun hava trafiği bölgelerinde benzer aksaklıkların sıklaşacağını belirtiyor.

"YAKIT MÀLİYETİ BİLET FİYATLARINA YANSIYOR"

Fırtınalar, kullanılabilir hava sahasını daraltarak uçakların rotalarını değiştirip diğer havalimanlarına yönlenmesine neden oluyor. Bu durum, uçuş sürelerini uzatıyor ve yakıt tüketimini artırıyor.

Uzmanlar, hava koşullarına bağlı gecikmelerin yaygınlaşması halinde havayollarının uçaklara daha fazla yedek yakıt yüklemek zorunda kalacağını vurguluyor. Yakıtın sektörün en büyüK maliyetlerinden biri olması nedeniyle, bu durumun bilet fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Türbülans riski de büyüyor. Reading Üniversitesi'nden Prof. Paul Williams'a göre Kuzey Atlantik üzerindeki açık hava türbülansı 1979'dan bu yana yüzde 55 arttı. Yoğun uçuş rotalarında şiddetli türbülansın gelecekte iki veya üç kata çıkabileceği tahmin ediliyor.

Havalimanları da yüksek deniz seviyesi ve sel tehdidiyle karşı karşıya. Dünya genelinde 269 havalimanının halihazırda sel riski altında olduğu belirtilirken; Amsterdam Schiphol, Londra City ve Newark Liberty en fazla risk taşıyan havalimanları arasında gösteriliyor.

Havacılık sektörü, yeni koşullara teknolojik ve altyapısal yatırımlarla uyum sağlamaya çalışacak. Ancak yolcular için sonuç daha fazla gecikme, iptal ve artan seyahat maliyetleri olabilir.