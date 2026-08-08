Enflasyonla mücadele adı altında yürütülen program vatandaşın geçim derdini büyütüyor. İktidar ise itibardan tasarruf olmaz mantığıyla daha

çok gaza basıyor.

Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi için yapılan harcamalar 13 milyar lirayı aşarken şimdi de kasım ayında Antalya’da yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31’inci Taraflar Konferansı (COP31) için milyarlık harcamalar başladı. Oysa BM iklim konferanslarına harcanan büyük bütçeler bu konferansların sürdürülebilirlik ilkesiyle de çelişiyor.

TOKİ’DEN 8 MİLYAR TL

TOKİ, etkinlik alanının inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi için 8 milyar 85 milyon lira harcayacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi de yol yapımı için 435 milyon 600 bin liralık sözleşme yaptı. Çevre Bakanlığı da COP31 için İklim Değişikliği Başkanlığı’na 5 milyar 650 milyon lira aktardı. Böylelikle COP31 Zirvesi’nin maliyeti 14.2 milyar liraya ulaştı ve şimdiden NATO Zirvesi’ni geçti.

COP31 için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) da, ‘Antalya İli COP31 Etkinlik Alanı İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi’ için ihaleye çıktı. Yaklaşık maliyeti 8 milyar 376 milyon 960 bin 613 lira olarak hesaplanan iş için Özyazıcı İnşaat Elektrik AŞ ile 24 Nisan 2026 tarihinde 8 milyar 85 milyon liralık sözleşme imzalandı.

COP31’in bir diğer faturası ise Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. Zirve kapsamında ulaşım yollarının yapımı için 435 milyon 600 bin liralık sözleşmeye imza atıldı. Etkinlik alanı ile ulaşım yolları için yapılan iki sözleşmenin toplam bedeli böylece 8 milyar 520 milyon 600 bin liraya çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya’da gerçekleştirilecek COP31 başkanı olarak görev alıyor. Bakanlık koordinasyonunda İstanbul’da ve uluslararası platformlarda hazırlık oturumları yönetildi.

‘Hazırlıklar yoğun bir şekilde devam ediyor’

Türkiye, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’daki BM İklim Değişikliği Konferansı’na (COP31) ev sahipliği yapacak. Zirveye 120 ülkeden devlet ve hükümet başkanları ile çok sayıda bakan ve sivil toplum kuruluşları katılacak. Çevre açısından çok önem verilen zirvede küresel iklim politikaları ele alınacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin COP31 hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü belirtti. "Türkiye'nin zirveye ev sahipliği yapıyor olması ülkemiz ve üniversiteler için büyük bir imkandır" ifadelerini kullanmıştı.