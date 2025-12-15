Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Giovanni Gino Bottaro, Polo'nun Türkiye'deki geleceğiyle alakalı açıklamalarda bulundu. Bottaro, "Çözüm bulmaya çalışıyoruz, fakat ek yükümlülüğün yüksekliği, lojistik maliyetlerinin artması otomobili tamamen rekabet dışına çıkarıyor. Bir çözüm bulamazsak maalesef bu 50 yıllık ikonik modelin satışını durdurmak zorunda kalacağız." dedi.

Türkiye’ye Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülkeler dışındaki ülkelerden getirilen otomobillere ilişkin yeni gümrük tarifesi 22 Kasım’da yürürlüğe girmişti. Yeni düzenleme kapsamında ek gümrük vergisine tabii tutulan modellerden birisi de Volkswagen'in Türkiye'de en çok satan modelleri arasında bulunan Polo.

CNBC-e'de Emre Özpeynirci'nin Oto Ekonomi programına konuk olan Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Giovanni Gino Bottaro, Polo'nun Türkiye'deki geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bottaro, "Üreticiyle çok yakın temastayız. Türkiye, hem pazar büyüklüğü hem de bizim performansımız açısından şu an Avrupa'daki 5. büyük Volkwagen pazarı. Polo'daki bu kayıp muhtemel sonlanma üreticinin de mutlu oldu bir durum değil. Ama günün sonunda üretici karar verirken, biz kendilerine oluşabilecek sorunları dile getirmiştik.

Çözüm bulmaya çalışıyoruz, fakat ek yükümlülüğün yüksekliği, lojistik maliyetlerinin artması otomobili tamamen rekabet dışına çıkarıyor. Bir çözüm bulamazsak maalesef bu 50 yıllık ikonik modelin satışını durdurmak zorunda kalacağız. Bu ek yükümlülükler Polo'nun fiyatını neredeyse Tiguan seviyesine çıkarıyor. Bu aracın rekabet etmesi mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

"POLO'NUN ELEKTRİKLİSİ GELİYOR"

Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Giovanni Gino Bottaro, Polo'yu elektrikli olarak yeniden piyasaya sunmayı düşündüklerini belirterek, "Elektrikli modellerde isimler değişti. Bunları ID Polo ve ID Cross olarak göreceğiz. Polo'yu kaybediyor olabiliriz ancak 2026 yılının son bölümünde bu iki modelin satışı dünyada başlıyor olacak ve muhtemelen Türkiye'de aynı dönemde getiriyor olacağız. 1 sene veda edeceğiz ardından Polo elektrikli versiyonuyla çok daha dinamik bir şekilde yer alacak. ID Polo, Polo'nun boşluğunu doldurabilecek bir otomobil. Şu an fiyat çalışmalarını yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Passat ve Jetta modellerine de değinen Bottaro, "Volkswagen Çin'de 30 yıldır çalışmalarını yürüten büyük bir marka. 29 yıldır Çin'de pazar lideri. Passat ve Jetta'nın yeniden üretilmesi gündeme geldi. Asya pazarlarına bu üretim açılıyor. Fakat hepimizin bildiği gibi Türkiye'de bir otomobilin ithalatının yapılabilmesi için Avrupa homogole olması gerekiyor. Bu süreç çözülemediği sürece bu iki modelin Türkiye'ye girmesi mümkün değil." şeklinde konuştu.