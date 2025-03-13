AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi ile ilgili olarak “Daha ne olacak?” diyerek açıklama yaptı. Erdoğan gelen sorular üzerine, "Sen beni dolduruşa mı getirmeye çalışıyorsun! 3 bin liradan 4 bin liraya çıktı, daha ne olacak!" şeklinde yanıt verdi.

Emekli maaşlarının yetersizliğini vurgulamak amacıyla Eskişehir'de yürüyüş düzenleyen Tüm Emekliler Sendikası (Tüm Emekli Sen) üyeleri, “Geçinemiyoruz” yazılı pankartlarla dikkat çekti. Yürüyüş, Köprübaşı'ndan Hamamyolu'na kadar yapıldı. Emekliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yeniden ‘çay-simit hesabı yapmaya’ çağırarak 4 bin TL'lik ikramiyenin yeterli olmadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanının aylık ödeneğinin ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına yapılan ödemeler toplamının yüzde 5 fazlası olacak şekilde düzenlenmesi öngörülüyor. Bu değişiklikle, 2025 yılı için Cumhurbaşkanının emekli aylığı yüzde 52,8 oranında artacak.

ET, EKMEK 16 KAT ARTTI

Emekli ikramiyesinin artışı, vatandaşların hayat pahalılığıyla karşılaştırıldığında önemli bir fark yaratıyor. 2018’de 26,2 TL olan karkas dana etinin kilosu, şu an 432 TL’ye yükseldi. Bu artış 16,4 kat oldu. Ekmeğin fiyatı da 1,5 TL’den 12,5 TL’ye çıkarken, gramajı 250 gramdan 200 grama düşürüldü. Bu artış ise 8,3 kat olarak kaydedildi.