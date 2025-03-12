Önceki gün gerçekleşen kabine toplantısının ardından yine aynı vaadi tekrarlayan Erdoğan, “Önümüzdeki dönemde inşallah enflasyon tek haneli rakamlara inecek” dedi.

Turhan Çömez

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez “7 yıldır inecek diyor ama çıkıyor. Türkiye’de kıyma 870 lira, dünyanın en pahalı kenti Londra’da ise 220 lira. Sokaklarda derinleşen bir sefalet, açlık ve yoksulluk var. Çünkü Türkiye hukuktan uzaklaştı, artık Türkiye’de demokrasinin kurum ve kuralları işlemiyor. Devlet kurumları şeffaf değil, devlet kurumları yönetilemiyor ve denetlenemiyor; böyle olduğu için de derin bir yolsuzluk var” diye konuştu.