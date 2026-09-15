Ağustos 2026 döneminde yayımlanan 11 farklı kamuoyu araştırmasının ortalaması, siyasi partilerin oy oranlarındaki son tabloyu ortaya koydu. Ada Araştırma, ALF, AREA, ASAL, BETİMAR, GENAR, HBS, MAK, Optimar, Özdemir ve SONAR araştırmalarının sonuçlarından derlenen veriler, siyasi dengelerdeki değişimi gösterdi.

AKP OYUNU ARTIRDI

Araştırmaların ortalamasına göre AKP, oy oranını önceki döneme kıyasla 0,6 puan artırarak yüzde 33,1 seviyesine çıkardı ve birinci parti konumunu sürdürdü. Cumhur İttifakı'nın bir diğer ortağı MHP ise oyunu 0,4 puan yükselterek yüzde 7,8 ile dördüncü sıraya yerleşti.

CHP'DEKİ BUTLAN KRİZİ VE YENİ PARTİ

CHP içerisinde yaşanan hukuki tartışmalar ve butlan krizinin ardından kurulan YENİ Parti, muhalefet blokundaki en yüksek oya sahip siyasi oluşum olarak öne çıktı. Önceki ortalamaya göre 3,6 puanlık bir gerileme kaydetmesine rağmen YENİ Parti, yüzde 22,1 oy oranıyla listede ikinci sırada yer aldı.

Parti içi krizler ve yeni oluşum sürecinin etkilediği CHP ise oy oranında yaşanan 0,4 puanlık düşüşle yüzde 7,7’ye gerileyerek beşinci sıraya düştü.

DİĞER PARTİLERDE OY DAĞILIMI NASIL OLDU?

Ağustos ayı anket ortalamasında diğer partilerin oy oranları ve değişim grafiği şu şekilde gerçekleşti:

DEM Parti: Yüzde 9,1 (+0,2 puan artış)

İYİ Parti: Yüzde 7,3 (+2,4 puan artış)

Zafer Partisi: Yüzde 3,2 (+0,1 puan artış)

Anahtar Parti: Yüzde 2,9 (-0,1 puan düşüş)

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,6 (Değişim yaşanmadı)

Türkiye İşçi Partisi (TİP): Yüzde 1,0 (-0,1 puan düşüş)

Diğer Partiler: Yüzde 3,2 (+0,5 puan artış)