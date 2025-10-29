Almanya’da koalisyon hükümetinin büyük ortağı ve Alman Başbakanı'nın partisinin de bulunduğı ittifak CDU/CSU partilerinden siyasetçiler, özellikle Türkleri ilgilendiren çifte vatandaşlık uygulamasının yeniden gözden geçirilmesi çağrısı yaptı.

CDU, CSU ve SPD arasında yapılan koalisyon anlaşmasıyla güvence altına alınan bu hak, şimdi tartışma konusu haline geldi.

Mayer, "şiddet suçluları, anayasa düşmanları, Yahudi düşmanları ve Almanya karşıtlarının iki pasaporta sahip olmaları durumunda vatandaşlıklarının iptal edilmesi gerektiğini" söyledi.

CSU milletvekili Stephan Mayer, Bild gazetesine “Çifte vatandaşlığı hala bu şekilde istiyor muyuz?” sorusunu yöneltti.

'AMAÇ ALMAN PASAPORTU MU?'

Mayer, “Vatandaşlık gibi bir ayrıcalığın hediye edildiği kişilerin Alman değerlerini ayaklar altına almasına izin verilmemelidir” ifadelerini kullandı.

CDU’lu iç politika uzmanı Cornell Babendererde ise “Çifte vatandaşlık istisna olmalı, kural değil” diyerek öneriye destek verdi.

Mayer, 2023 yılında vatandaşlığa alınan 200 bin kişinin yüzde 80’inin önceki vatandaşlıklarını koruduğunu belirterek, “Bu durum bize şu soruyu sordurmalı, ülkemize olan aidiyet duygusu zayıf mı? Yoksa Alman pasaportunun avantajları mı ön planda?” diye konuştu.

TÜRKLER HEP TARTIŞMA KONUSUYDU

Çifte vatandaşlık hakkı, SPD’li eski Başbakan Olaf Scholz döneminde Türkleri de kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Mevcut Başbakan Friedrich Merz, seçim kampanyasında bu uygulamaya karşı çıkmış ancak koalisyon görüşmeleri sonucunda geri adım atmıştı.

O dönem suça karışanların Alman vatandaşlıklarının iptal edilmesi önerisi gündeme gelse de bunun “ikinci sınıf vatandaşlar” yaratacağı endişesiyle reddedilmişti.

Düzenlemenin ardından özellikle Türkiye kökenli Alman vatandaşlarının sayısında belirgin bir artış olduğu bildiriliyor.