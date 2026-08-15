Cumhurbaşkanı kararına göre, motorin fiyatlarına eylülde 3 lira, ekimde 6 lira, kasımda 9 lira ÖTV zammı binecek. Katma Değer Vergisi (KDV) ile motorinin litre fiyatı kasım başında 10 lira 80 kuruş birden artacak. Eylül, ekim ve kasım ayları çiftçinin traktörünü tarlada en yoğun kullandığı döneme denk geliyor. Zam takviminin çiftçiyi zora düşürmesi, iktidarın çiftçiyi ‘yok saydığı’ eleştirilerine neden oldu.

82 LİRA ÖDEDİ

Çiftçi traktöründe kullandığı motorini en fazla nisan-kasım döneminde tüketiyor. ABD-İran savaşı ile artan motorin fiyatları çiftçiyi ilk nisanda tarlaya girdiği sırada yakaladı. Ekim, gübreleme ve ilaçlama için traktörünü bu dönemde yoğun kullanan çiftçi 1 litre mazota nisanda 78 lira, mayısta 70 lira, haziranda 67 lira, temmuzda 78 lira, ağustosta 82 lira ödedi. İktidar 13 Ağustos’tan ay sonuna kadar 7.75 liralık ÖTV’yi sıfırlama kararı aldı. Ancak aynı gün gelen zam sıfırlamanın etkisini yok etti.

Çiftçinin traktörü ağustos-eylül-ekim aylarında neredeyse hiç durmayacak. Bu dönemde çiftçi buğday/arpa gibi ürünlerin hasat ve taşıması; mısır, ayçiçeği, pancar, pamuk, sebze-meyve hasadı ile tarlanın hasat sonrası sürülmesi, buğday-arpa ekimi için mazot tüketecek.

Zammın faturası sofraya çıkacak

Çiftçinin üretim maliyetindeki artış, halkın sofrasına yansıyacak. Buğdaydan una, ekmekten makarnaya, bakliyattan sebze ve meyveye kadar çiftçinin ürettiği çok sayıda temel gıda ürününde fiyat baskısı oluşacak. Şehirdeki milyonlarca tüketici, özellikle dar gelirli, market ve fırın fiyatlarındaki artışla bu yükü, sofralarında hissedecek. Çiftçi, eylül-kasım döneminde ÖTV’deki kademeli zammın durdurulmasını istedi.