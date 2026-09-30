Milli Savunma Bakanlığı ve Makine Kimya Endüstrisi Kurumu, Mısır’da şirket kurdu. Hisselerinin tamamı MKE’ye ait olan “Zafer” adlı şirket aracılığı ile Mısır’ın yanı sıra Afrika pazarına ve Körfez ülkelerine MKE ürünlerinin pazarlaması yapılacak. İlk olarak da dronlar için geliştirilen “TOLGA” adlı Yakın Hava Savunma Sistemi satışı yapıldı. Yeni sistemlerin de satılması bekleniyor.





BAKANLIK DUYURDU



Kara Kuvvetlerinin envanterine de giren çelik kubbe TOLGA’dan ateşlenen mühimmatlar, hedefin önünde dağılarak bulut oluşturuyor ve etkisiz hale getiriyor. Milli Savunma Bakanlığı sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, “Mısır’daki iş birliklerini geliştirmek ve bölgedeki faaliyetlerini daha etkin şekilde yürütmek amacıyla ‘Zafer’ adlı şirket kurularak faaliyete geçirilmiştir” dedi.



MISIR'LA ORTAK ÜRETİM



“ZAFER” Mısır’ın ürettiği askeri araçlar için MKE’nin komuta kontrol sistemini de sağlayacak. Mısır Askeri Üretim Bakanlığı ile savunma sanayi ürünlerinin ortak üretimi ve geliştirilmesini içeren bir mutabakat zaptı da imzalandı. MKE adına ticari faaliyetleri yönetecek şirket, yerel firmalarla da ortaklık yapacak. Mısır ile Afrika ve Körfez bölgesindeki ticari faaliyetleri yönetecek.





ÇELİK KUBBE



MKE tarafından dron, kamikaze İHA, seyir füzesi gibi alçak irtifa hava tehditlerine karşı geliştirilen TOLGA Hava Savunma Sistemi, hedefi 10 kilometre menzilden yakalayıp, sinyal karıştırıcı sistemlerle müdahale edebiliyor. MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, TOLGA’nın, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta tehdit olarak ortaya çıkan dronları da etkisiz hale getirdiğini, Çelik Kubbe’nin alt segmentini oluşturduğunu belirtti.