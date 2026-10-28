Sırbistan'da 14 yıllık Aleksandar Vucic iktidarının Öğrenci Listesi'nin seçim zaferiyle sona ermesi, ülke medyasında tarihi bir kırılmaya yol açtı. Sandıktan çıkan sonucun ardından kamu yayıncısı Radyo Televizyon Voyvodina (RTV), yıllardır sürdürdüğü tek taraflı yayın çizgisi sebebiyle canlı yayında izleyicilerinden açıkça özür diledi.

Akşam haberleri bülteninde ekran karşısına geçen sunucu Goran Eror, kamu yayıncılığı ilkelerinin uzun zamandır çiğnendiğini itiraf etti. Gerçeklere sessiz kalındığını, iktidara eleştirel sorular sorulmadığını ve halka tek yanlı bilgi aktarıldığını belirten Eror, kurum içindeki bağımsız gazetecilerin bu baskıya direnmesine rağmen mücadeleyi zamanında kazanamadıklarını vurgulayarak kamuoyunun güvenini yeniden kazanmak için yeni bir döneme girdiklerini duyurdu. Eror, canlı yayında şu ifadeleri kullandı;

"Yıllarca görevimizi yerine getiremedik. Sessiz kaldık, göz yumduk, olayları tek taraflı bildirdik ve gerekli soruları sormadık. İzleyicilerimize bir özür borçluyuz”

BASIN ORGANLARI TEDİRGİNLİK İÇİNDE

Özrün hemen ardından devlet televizyonunun tepe yönetiminde kapsamlı bir görev değişimi başlatıldı; birinci kanalın genel yayın yönetmeni Nenad Cacic görevden ayrılarak yerine Blazo Popovic getirildi.

Siyasi depremin etkisi sadece kamu medyasıyla da sınırlı kalmadı. Başkent Belgrad'da sokağa dökülen protestocular, eski Cumhurbaşkanı Vucic'e yakınlığıyla tanınan özel televizyon Informer TV'nin merkez binasını basarak canlı yayın sırasında kanal sahibinin tutuklanmasını talep etti, bir diğer iktidar yanlısı kanal Pink TV'nin önünde de güvenlik güçleri geniş çaplı önlemler aldı.