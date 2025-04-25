İstanbul’daki deprem, ülkedeki deprem gerçeğini yeniden gündeme getirdi. Tüm uyarılara rağmen alınan tedbirlerin yetersiz kalması nedeniyle özellik 6 Şubat depremlerinin ardından muhalefet Meclis’e 42 yasa teklifi verdi. Ancak muhalefetin kanun teklifleri Cumhur İttifakı engeline takıldı. Muhalefetin depreme ilişkin 82 ayrı meclis araştırma önergesi de kabul edilmedi.
Deprem önlemlerini içeren afet Bakanlığı kurulması, deprem kuşağındaki belediye bütçelerinin artırılması, deprem dairesi başkanlıkları kurulması gibi tüm teklifler reddedildi.