Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ’da katıldığı televizyon programında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, iktidarın ekonomi politikalarını savunurken yüksek enflasyonun nedenleri arasında savaş ve enerji fiyatlarını gösterdi. Sanayicinin finansman sorunlarının sürdüğünü kabul eden Yılmaz, çözüm olarak ise yeni destek paketlerini işaret etti.

“SAVAŞ OLMASA DAHA RAHAT OLACAKTIK”

Yılmaz, enflasyonun yüzde 75’lerden yüzde 31,5’e gerilediğini söyledi. Ancak Merkez Bankası’nın hesaplamasına atıf yaparak savaşın enflasyona 7 puanlık etkisi olduğunu savundu.

Türkiye’nin petrol ithalatçısı olmasının da fiyatlar üzerinde etkili olduğunu belirten Yılmaz, “Savaş olmasa bugün çok daha rahat olacaktık” dedi.

SANAYİCİ DESTEK BEKLİYOR, İKTİDAR PAKET AÇIKLIYOR

Sanayinin sorunlarının farkında olduklarını söyleyen Yılmaz, yüksek finansman maliyetlerinin üreticiler üzerindeki baskısına dikkat çekti. İhracatçı, çiftçi ve esnafa yönelik kredi desteklerini sıralayan Yılmaz, imalat sanayisi için 250 milyar liralık yeni bir paket açıklandığını söyledi.

Teknolojik projeler için HIT-30 programında 750 milyar liralık kaynak bulunduğunu belirten Yılmaz, imalat sektörüne yönelik vergi avantajlarını da anlattı.

İSTİHDAMI KORUYANA 3 BİN 500 LİRA

Yılmaz, tekstil, konfeksiyon, deri ve mobilya gibi istihdam yoğun sektörlerde çalışan sayısını koruyan işletmelere kişi başına aylık 3 bin 500 lira destek verildiğini açıkladı.