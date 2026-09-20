Türkiye'de 'Terörsüz Türkiye' süreci gündemin ana maddeleri arasında yer almaya devam ederken, son günlerde başta LGBTİ+'lar olmak üzere çok sayıda kişi ile dernek temsilcisi ve üyesinin gözaltına alınmasının ardından DEM Parti ile iktidar arasında 'operasyon' çatlağının yaşandığı iddia edildi.

Sözcü TV Ankara Haber Editörü Serkan Alan, konuya ilişkin gelişmeleri canlı yayında aktardı. Anayasa değişikliği gündeminde DEM Parti'nin alacağı konumun merak konusu aldığını aktaran Alan, süreçle ilgili gelişmelerin anayasa değişikliği ihtimaliyle birlikte okunduğunu hatırlattı.

Alan, DEM Parti'nin süreçle ilgili hep kendini anlatmaya çalıştığını ve toplumda yaygınlaşmasına özen gösterdiğine dikkat çekerken, DEM Parti'nin 'muallakta' kaldığı mesele için de son günlerde düzenlenen operasyonları işaret etti.

Alan şunları aktardı: