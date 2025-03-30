TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ile 19 milletvekili TBMM’de Meclis araştırma önergesi verdi.

Kurdaki 1.8 liralık artışın kamu ve özel sektöre maliyetinin 1.2 trilyon lira olduğu ortaya çıkarken; bu rakam 10 yıl boyunca 15 milyon emeklinin alacağı 4 bin liralık bayram emeklisine denk geliyor.

TOPLAM 950 MİLYAR TL

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; Önergede, dolar/TL kurunun 36.6’dan 38.4’e yükselmesinin (1.8 TL’lik değer kaybı) ve faizlerdeki artışların kamuya maliyeti de çıkarıldı.

Önergede şöyle denildi:

“358 milyar TL’si bütçenin mevcut iç ve dış borç anapara ödemesindeki artış, 346 milyar TL’si önümüzdeki dönemde ödeyeceğimiz TÜFE, döviz ve altına endeksli iç borç faiz ödemelerindeki artış, 82 milyar TL’si 2025 yılının kalan 9 ayında iç ve dış borçlanma maliyetlerindeki artış ve 162 milyar TL’si Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yapılan hesaptan hareketle kamu özel işbirliği (KÖİ) ödemeleri ve savunma harcamaları gibi kura bağlı bütçe harcamalarından kaynaklı olmak üzere yaklaşık 950 milyar TL olacağı tahmin edilmektedir.”

ÖNERGE REDDEDİLDİ

Önergede bu doğrudan maliyetlere dolaylı etkiler de eklendiğinde, yaşanan gelişmelerin ekonomiye maliyetinin çok daha yüksek olacağı vurgulandı.

18-19 Mart 2025 tarihlerinde yaşanan gelişmelerin ekonomiye maliyeti, genel olarak Türkiye ekonomisinin kırılganlıklarının araştırılması ve hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi, kurumların güçlendirilmesi başta olmak üzere kapsamlı bir reform programının içereceği önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması talep edildi.

Ancak önerge, iktidar tarafından reddedildi.