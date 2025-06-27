Suriye'de Baas yönetimi lideri Beşar Esad'ın ülkeden ayrılması ile özellikle iktidar cephesi Suriye'de İsrail'in kaybettiğini ve Yeni Suriye düzeninde Türkiye'nin belirleyici olduğunu iddia etmişti. Fakat bölgede yaşanan gelişmeler iktidar medyasının oluşturduğu algının tam tersi olduğunu ortaya koyuyor.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de dikkat çeken bir reklam panosu ortaya çıktı. Reklam panosunda ABD Başkanı Donald Trump en belirgin şekilde görülürken reklam sloganında ise “Abraham (İbrahim) İttifakı, Yeni Orta Doğu” ifadeleri yer aldı.

AFİŞTE KİMLER VAR

Trump’ın yanında tabi ki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Suudi Arabistan prensi Muhammed bin Selman yer aldı. Görselde ABD’li senatör (Cumhuriyetçi, Trump destekçisi) Lindsey Graham, Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas (Görselde yer alması muhtemelen sembolik), Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Dubai Emiri (BAE Başbakanı) Muhammed bin Raşid el-Mektum, Umman Sultanı Sultan Heysem bin Tarık, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, Ürdün Kralı Ürdün Kralı II. Abdullah İbn El Hüseyin, Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri Muhammed el-İssâ.

İBRAHİM ANLAŞMALARI NEDİR?

İbrahim İttifakı ya da daha yaygın bilinen adıyla İbrahim Anlaşmaları (Abraham Accords), 2020 yılında ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasında imzalanan normalleşme ve diplomatik ilişkilerin kurulması anlaşmalarının genel adı.

Bu ittifak, resmî bir askeri ittifak değil, ancak bazı bölgesel güvenlik işbirliklerini ve diplomatik açılımları kapsayan geniş bir siyasi çerçeve olarak değerlendiriliyor.

İttifakın adı Hz. İbrahim’den (Abraham) geliyor. İttifakı imzalayan ülkeler ise İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve Sudan.

Arabulucu ise ABD oldu. Anlaşmalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner tarafından organize edildi.