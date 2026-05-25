Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabahın erken saatlerinde CHP Genel Merkezi önüne konuşlandırıldı. Genel Merkeze çıkan tüm yollar polis barikatlarıyla kapatılarak tam bir tecrit ortamı oluşturuldu. Bu saatlerden sonra içeride gergin bir bekleyiş başladı. Genel Merkez etrafındaki çember daraltılınca Grup Başkanvekili Murat Emir, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüştü. Saat 13.30 civarı yapılan görüşmenin ardından Emir bir basın toplantısı düzenleyerek görüşmenin içeriğini aktardı:

“Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu hukuki saçmalığa el koyana kadar sayın İçişleri Bakanımızdan güvenlik güçlerinin genel merkezine güç kullanarak girmemesini talep ettik. Daha soğukkanlı ve itidalli olacağımız günlerden geçiyoruz”

ORANTISIZ GÜÇ

Saatler 14.20’yi gösterdiğinde Bakanla yapılan görüşmeye rağmen polis, partinin demir bahçe kapısını yıkarak geçti. Polis ekipleri, bahçede ve binada bulunan partililere biber gazıyla müdahale ederek Genel Merkez’e girdi.

Bu sırada içerideki partiler, koltuk ve sandalyelerden barikat kurarak girişi engellemeye çalıştı. Balyozla kapıyı kıran çevik kuvvet, engel olmaya çalışanlara da biber gazı sıktı.

PLASTİK MERMİ

Polisin biber gazının yanı sıra plastik mermi ile müdahale ettiği belirtildi. İçeri giren polis ekipleri, kurulan barikatları dışarı çıkartırken bazı partililer ve milletvekillerinin üst kata çıkışları engellemeye çalıştıkları, merdivenlere deterjan gibi temizlik malzemeleri döktükleri öğrenildi. Polisle birlikte avukatlar da içeri girdi.

Polis dış kapıyı böyle kırdı

Saat 14.15 sıralarında parti genel merkezinin dış demir kapısı, Çevik Kuvvet tarafından güç kullanılarak yıkıldı. Bu esnada genel merkez bahçesinde direnen gruba biber gazı sıkılarak müdahale edildi.

Binada barikat

Polis garaj girişinden CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile konuştu ve ‘tebligatı yapamayacakları’ yanıtı verildi.

Bu sırada bir grup polis ön kapıdan giremeyince, demir kesici makaslarla alan taraması yaptı.

Genel Merkezin Anadolu Bulvarı’na bakan yan tarafından bahçe demirleri kesildi ve polis gaz ve plastik mermi kullanarak girdi.

Sloganla direniş

Polisin dışarıdaki demir kapıyı kırdıktan sonra genel merkez bahçesine giriş yaptığını gören partililer, içeride eşyalardan ve panolardan kurdukları barikatlarla giriş yapılmasına engel olmaya çalıştı. Bu sırada içeriden “Atatürk’ün partisine böyle girilmez!” sloganları atıldı.

Biber gazlı müdahale

Genel merkez bahçesinde bulunan üyelere ve destek için gelen vatandaşlar üzerine tomalardan ve tüfeklerden biber gazı atıldı. Yoğun duman nedeniyle pek çok kişi fenalık geçirdi.