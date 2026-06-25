CHP Grup Başkanı Özgür Özel hafta sonu, Burdur’un Yeşilova ilçesinde bank üzerinde miting yaptı: “Buraya iktidar partisinin genel başkanı olarak da geleceğim, bu bankın üstüne bir daha çıkacağım” dedi. O bank CHP ilçe örgütü tarafından muhafaza altına alındı.

‘SAKLAYIN, YİNE GELECEĞİM’

Özel dün TBMM’deki grup toplantısında da “Burdur Yeşilova’da bir bank vardı, orada konuştum. Yeşilova İlçe Başkanımız bankın fotoğrafını yolladı. Partinin bayrağıyla Türk bayrağımızın arasına koymuş.. ‘Bankı muhafaza ediyor, Yeşilova’ya gideceğim, bankın üstüne iktidar partisinin Genel Başkanı olarak çıkacağım” dedi.

Burdur Yeşilova’da bir bankın üzerinden halka seslenen Özgür Özel, konuşmasını tamalayınca “Kaldırın bu bankı, bir kenarda dursun. Buraya iktidar partisinin genel başkanı olarak da geleceğim ve bu bankın üzerinden yine konuşma yapacağım” demişti.

PORTAKAL SANDIĞINA ÇIKARIM’

CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, butlan kararıyla mahkemenin Kemal Kılıçdaroğlu’nu atamasının ardından mitingleri bıraktı, halkla birebir buluşmaya başladı. Burdur’un Yeşilova ilçesinde, esnaf ziyaretini yoğun kalabalıktan dolayı yapamadı. Onun onun yerine bankın üstüne çıkıp konuşma yaptı. Özel, daha sonra sera işçisi kadınlarla buluştu “Gerekirse portakal kasasına çıkar öyle konuşurum” dedi.

‘Keşke hiç çekilmeseydi’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in mezarı başındaki fotoğrafı “Yılın Haber Fotoğrafı” seçildi. Ödül törenine katılan Özel, gazeteci Emre Küçükarbaş’ın çektiği fotoğraf için “Hayatımın en zor anında çekilmiş bir fotoğraf olarak keşke hiç çekilmeseydi dedi ve şunları söyledi:

‘O VEDA OLMASAYDI’

“Keşke ben o fotoğrafın öznesi olmasaydım, keşke o veda olmasaydı. Ama öyle bir anı ölümsüzleştirdi ki ömrüm boyunca benim de gözümün önünden gitmeyecek bir kare oldu.”

‘HAYAT GİBİ BİR ŞEY’

Foto Muhabirleri Derneği’nin ödül gecesine katılan Özel, “Her sene ödül verdiğim bir yerde bu sene hem ödülün öznesi olmak hem de bir yandan en büyük acıyı yaşamak herhalde hayat gibi bir şey. Ümit ediyorum bundan sonra da bu prestijli ödüller, daha güzel haberler için, facialarla, ölümlerle değil, işin içinde hepsi birden var ama hep güzel ödüller, güzel anlarla ölümsüzleşir” diye konuştu.