Emeklilerin ocak ayında alacağı zam ve ek ödemelere ilişkin çalışmalar sürüyor. Seyyanen zam ve refah payı seçenekleri üzerinde değerlendirmeler yapılırken, refah payı üzerinden ilave ödeme formülü öne çıktı. İktidara yakın Sabah'ın aktardığına göre planlanan düzenlemede emeklilere öncelikle enflasyon farkından kaynaklanan normal zam uygulanacak, ardından belirlenen kriterlere göre ek ödeme yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı emekliye ek ödeme formülüne ilişkin çalışmalar kapsamında refah payı seçeneği ağırlık kazandı. Hazırlanan etki analizlerinde seyyanen zam ve refah payı formülleri değerlendirilirken, ek ödeme için gerekli kaynak ve emeklilere yapılacak ilave artışın miktarı hesaplanıyor.

ÖNCE ENFLASYON ZAMMI YAPILACAK

Emekli maaşlarına yönelik çalışmada ilk aşamada temmuz-aralık dönemindeki enflasyon farkının aylıklara yansıtılması planlanıyor. Orta Vadeli Program ve bütçe hedefleri başta olmak üzere yıl sonu enflasyon tahminleri dikkate alındığında, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 10, memur emeklilerine ise yaklaşık yüzde 8 zam yapılması bekleniyor.

Yüzde 10 zam senaryosuna göre 25 bin TL maaş alan bir SSK veya BAĞ-KUR emeklisinin aylığı 27 bin 500 TL'ye yükselecek. 30 bin TL maaş alanların aylığı 33 bin TL'ye, 40 bin TL alanların maaşı ise 44 bin TL'ye çıkacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 26 BİN TL'YE ÇIKABİLİR

En düşük emekli maaşına yapılacak artış hükümet tarafından hazırlanacak yasal düzenlemeyle belirlenecek. Mevcut 23 bin 552 TL'lik taban aylığa yüzde 10 zam uygulanması halinde en düşük emekli maaşının yaklaşık 25 bin 907 TL'ye yükselmesi, bu tutarın 26 bin TL'ye yuvarlanması bekleniyor.

En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin aralık ayı sonunda veya Ocak 2027'de Meclis'ten geçirilmesi gerekiyor.

MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM HESABI

Memur emeklilerinin maaş artışı ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor. 2027 yılının ilk altı ayı için uygulanacak toplu sözleşme zammı yüzde 5 olarak belirlendi.

Yüzde 8 zam senaryosuna göre 31 bin 528 TL olan en düşük memur emekli aylığının 34 bin 50 TL seviyesine yükselmesi öngörülüyor.

EK ÖDEMEDE ÜÇ TEMEL KRİTER BELİRLENECEK

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda refah payı üzerinden ek ödeme yapılması formülü öne çıktı.

Ek ödeme miktarının belirlenmesinde üç temel kriterin esas alınması planlanıyor. Bunlar emeklinin 'ödediği prim miktarı', 'prim gün sayısı' ve 'yaşı' olacak.

Bunların yanı sıra emeklinin Emekli Sandığı, SSK veya BAĞ-KUR kapsamında bulunması, yurt dışından emekli olması, çalışıp çalışmaması ve yaşı gibi özelliklerin de hesaplamada dikkate alınması değerlendiriliyor.

PRİM GÜN SAYISINA GÖRE BASAMAKLAR OLUŞTURULACAK

Refah payı kapsamında yapılacak ek ödemeler için prim basamakları oluşturulması planlanıyor. İlk basamağın 3 bin 600 prim gününden başlaması, diğer basamakların ise 4 bin 700, 9 bin ve üzeri prim günleri gibi farklı aralıklara ayrılması gündemde.

Üç veya dört ayrı basamak oluşturulması üzerinde duruluyor. Buna göre emeklinin ödediği prim miktarı ve prim gün sayısı arttıkça alacağı ek ödeme de yükselecek. Her basamak için ayrı bir ödeme tutarı belirlenmesi planlanıyor.

EK ÖDEME İÇİN 1,1 TRİLYON TL'LİK KAYNAK HESABI

Ek ödeme çalışmaları kapsamında mevcut ödeneklere ilave olarak 1,1 trilyon TL kaynak ayrılması öngörülüyor. Eşel-mobil destek uygulamasından vazgeçilmesiyle yaklaşık 500 milyar TL'lik kaynak alanı oluşturulduğu belirtiliyor.

Çalışmalarda ortalama en az yüzde 15 oranında ilave ödeme yapılması hesaplanıyor. Nihai oran ise ayrılacak kaynağın miktarına, düzenlemenin hangi emeklileri kapsayacağına ve yaş ile prim günü kriterlerinin nasıl uygulanacağına göre belirlenecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 30 BİN TL'YE ULAŞABİLİR

Ortalama yüzde 15 ek ödeme senaryosuna göre, enflasyon zammıyla yaklaşık 26 bin TL'ye yükselmesi beklenen en düşük emekli maaşının 29 bin 900 TL ile 30 bin TL seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor.

En düşük memur emekli aylığının ise yüzde 8'lik zamla 34 bin 50 TL'ye yükselmesinin ardından yüzde 15 ek ödeme uygulanması halinde 39 bin 158 TL'ye ulaşabileceği öngörülüyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI AYRI BİR PAKETTE ELE ALINIYOR

Kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) çalışması, emekliye ek ödeme paketinden ayrı yürütülüyor.

AKP kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan vatandaşlık maaşı çalışması sosyal destek programı kapsamında değerlendiriliyor. Bu kapsamda bölgesel dengeler gözetilerek il ve hane bazında gelir seviyesi haritası çıkarılıyor.

İlk belirlemelere göre 2,5 milyon haneye toplam 1,35 trilyon TL destek ödemesi yapılması planlanıyor.

EMEKLİLER DE VATANDAŞLIK MAAŞINDAN YARARLANABİLECEK

Vatandaşlık maaşı kapsamında en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 TL ve altında maaş alan emekliler ile asgari ücretlilerin de desteklerden yararlanabilmesi öngörülüyor.

Yardım tutarının aylık asgari ücretin üçte biri olan 9 bin 358 TL seviyesinde olması planlanıyor. Desteklerin konut, elektrik, doğal gaz, barınma, yakacak, çocuk, kira, abonelik faturaları ve gıda yardımı gibi kalemlerde verilmesi değerlendiriliyor.

FARKLI ORANDA EK ÖDEME ANAYASAYA AYKIRI MI?

Ek ödeme tutarlarının bütün emekliler için aynı oranda belirlenmemesi durumunda eşitlik ilkesine aykırılık oluşup oluşmayacağı da gündeme geldi.

Kaynaklar, emekli maaşlarının belirlenmesinde yaş, prim miktarı ve prim süresinin esas alındığını belirterek farklı tutarlarda ek ödeme yapılmasının anayasal açıdan sorun oluşturmayacağını savundu.

Bu değerlendirmede, daha uzun süre prim ödeyen ve daha yüksek prim yatıran emeklilerin daha fazla ek ödeme almasının hakkaniyet açısından uygun olacağı ifade edildi.

EK ÖDEME İÇİN BÜTÇE ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

AKP kaynakları, ek ödeme için bütçe imkanlarının değerlendirildiğini ve ayrılabilecek yedek akçenin hesaplandığını belirtti.

Kaynaklar, öncelikle normal zamların uygulanacağını, en düşük emekli aylığının yaklaşık 26 bin TL seviyesine yükselmesinin öngörüldüğünü, ardından ek ödemelerin belirleneceğini aktardı.

Çalışmada prim miktarı, prim gün sayısı ve yaş gibi temel kriterlerin yanı sıra emeklinin çalışıp çalışmaması gibi faktörlerin de dikkate alınacağı, ek ödeme tutarları için üç veya dört farklı basamak oluşturulacağı belirtildi.