CHP'de 38. Kurultay'ın iptali davasına ilişkin tartışmalar devam ederken Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi yazısının, "Vefasızlar, Ahlaksızlar" başlıklı bölümünde Kılıçdaroğlu'nu savundu.

Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlığı döneminde ağır sözlerle hedef alan Selvi'nin övgüleri dikkat çekti.

"KANIMA DOKUNDU"

Selvi yazısında, "CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Kemal Kılıçdaroğlu’nu en çok eleştiren gazetecilerden biriydim. Ama Kılıçdaroğlu’na yapılan hakaretler kanıma dokundu" ifadelerini kullanırken yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"DÜRÜST ADAMDI"

"Bir ara Kılıçdaroğlu’na linç kampanyası başlatmışlardı. CHP genel başkan yardımcılarından “Yüzüne tükürürler” diyenler çıkmıştı. Kılıçdaroğlu, “Çalanların yüzüne tükürürler. Ben çalmadım” diye okkalı bir cevap verdi. Kılıçdaroğlu’nu eleştirebilirsiniz ama çalmadı, çırpmadı. Dürüst adamdı.

"DÜŞMANLARI HAREKETE GEÇTİ"

CHP’nin şaibeli kurultayı hakkında yargı süreci devam ederken Nevşin Mengü, Kılıçdaroğlu’nun mahkemeye gidip ‘kayyum gibi atanmam, kurultay dosyası kapanmıştır’ demesinin beklediği yönünde bir çağrı yaptı.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu düşmanları yeniden harekete geçti.

Emrah Gülsunar ahlaksızca ikinci yüzüne tükürürler taarruzu başlattı Ayıptır, günahtır.

Kılıçdaroğlu, CHP’nin 13 yıl genel başkanlığını yaptı. İnsanda biraz İNSANLIK olur."