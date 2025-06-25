CHP'de Kasım 2023'te yapılan kurultayın iptali istemiyle açılan dava öncesi, parti içindeki siyasi hareketlilik hız kazandı. Dava, 30 Haziran’da görülecek.
Kasım ayındaki kurultayda Özgür Özel, 812 delegenin oyuyla genel başkan seçilmiş; 536 oy alan önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise koltuğunu kaybetmişti.
KILIÇDAROĞLU'NUN CEVABI İMAMOĞLU'NA İLETİLDİ
Ancak söz konusu kurultayın usulsüz olduğu iddiasıyla açılan davada, mahkemeden “mutlak butlan” kararı çıkabileceği öne sürüldü.
Bu durumda kurultay tamamen geçersiz sayılabilir ve Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkan olabileceği iddiaları gündeme geldi.
İKTİDARA YAKIN GAZETELERİN MANŞETİNDE KILIÇDAROĞLU VAR
Kılıçdaroğlu’nun “mutlak butlan” açıklaması, iktidar medyasında geniş yankı buldu.
İktidara yakın gazetelerden Yeni Şafak ve Yeni Akit, Kılıçdaroğlu’nu birinci sayfalarına taşıdı. Yeni Akit, manşetinde “Bay Kemal’in ayak sesleri” ifadesini kullandı. Yeni Şafak ise “Kılıçdaroğlu: 30 Haziran'dan sonra görüşelim” başlığıyla yer verdi.