İktidar içerisinde Mehmet Şimşek- Yeni Şafak kavgası büyümeye devam ediyor.
Şimşek'i faiz üzerinden defalarca kez hedef alan iktidar medyası bu kez de cari açık problemine değinerek gümrük vergileri üzerinden eleştirdi.
YİNE MANŞETTEN VERDİ
Gazete bugünkü manşetinde Trump gibi gümrük vergisi uygulanmasının cari açığı kapatabileceğini ifade ederek, "İstilanın çaresi gümrük vergisi: Cari açık kapanır, her ay 1 milyar dolar yatırım yapılır" başlığına yer verdi.
İşte o manşet:
ÖZEL 'DAMAT' AÇIKLAMASI YAPMIŞTI
İktidar medyasının Şimşek'i hedef alması CHP lideri Özel'in de dikkatini çekmişti.
Özel konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetmişti:
"Parti içerisinde karışıklığa meraklı olanlara Yeni Şafak'ı tavsiye ediyorum. Yeni Şafak'ın manşetini alsınlar üstünde tepinsinler. Yeni Şafak'ın desteği sayın damada... Damat, Yeni Şafak eliyle Mehmet Şimşek'e odunla vuruyor"