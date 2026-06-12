Ekonomi yönetimi ile iktidar medyası arasında 'emekliye zam haberi' krizi çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, hükümete yakın Sabah ve Türkiye gazetelerinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e atfen yayımlanan emekli maaşlarına yönelik manşetleri yalanladı.

İKTİDAR MEDYASI NE İDDİA ETMİŞTİ?

Sabah ve Türkiye gazetelerinde yer alan haberlerde, Bakan Mehmet Şimşek’in AK Partili milletvekilleriyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdiği ve emekli maaşlarına dair önemli taahhütlerde bulunduğu öne sürülmüştü. İktidar medyasının servis ettiği iddialara göre Şimşek'in, "Emekli maaşları ile ilgili bir düzenleme gündeme gelir ve Meclis karar alırsa biz uygularız. 2002'de 40 dolar olan emekli maaşı bugün 400 dolara yükseldi" dediği ve EYT maliyetinin 1.8 trilyon liraya çıktığını belirttiği iddia edilmişti.

BAKANLIKTAN İKTİDAR MEDYASINA 'DEDİKODU' YANITI

Haberlerin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, yalanlama metni yayımladı. Bakanlık, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Yapılan resmi açıklamada, "Bugün Türkiye Gazetesi ve Sabah Gazetesi’nde emekli maaşlarına ilişkin olarak Sayın Bakanımıza atfen yayımlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu ifadeler Sayın Bakanımıza ait değildir" denildi.

"SÖZLER TARAFIMIZCA TEYİT EDİLMEDİ"

Toplantının basına kapalı yapıldığını hatırlatan bakanlık yetkilileri, iktidar medyasının ürettiği kulis bilgilerini "dedikodu" olarak tanımlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakanımızın milletvekillerimizle gerçekleştirdiği toplantılar basına kapalı olarak yapılmıştır. Dolayısıyla, haberlerde kendisine atfedilen sözler tarafımızca teyit edilmemiş ve dedikodu niteliği taşımaktadır."

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI