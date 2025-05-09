İktidara yakın Takvim gazetesi terör örgütü PKK'nın yayın organlarına dayandırdığı haberinde kongrenin Süleymaniye'de toplandığı ve terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'ın da kongreye telefonla katıldığı iddiasına yer verdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'deki konuşmasının ardından başlayan "süreç"te terörist başı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı yaptığı terör örgütü PKK kongresini topladığını açıkladı. Terör örgütü 'tarihi kararlar' alındığını belirttiğini belirtirken terörist başı Öcalan'a da "fiziki özgürlük" istedi.
5-6 MAYIS'TA GERÇEKLEŞTİ
Kongre 5-7 Mayıs arasında gerçekleştirildi. Fesih kararına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklamada kongrenin terörist başının çağrısı üzerine toplandığı, çağrının değerlendirildiği ve 'tarihi öneme sahip kararlar alındığını' belirtildi.
PERVİN BULDAN'DAN AÇIKLAMA
DEM Partili İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, "Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek. Hepimize hayırlı olsun. Sırrı Başkanımın görmesini çok arzu ederdim" açıklamasını yaptı.
"ÖCALAN KONGREYE TELEFONLA KATILDI" İDDİASI
Öte yandan terör örgütü PKK'nın yayın organlarında kongrenin Süleymaniye'de toplandığı öne sürüldü. Elebaşı Öcalan'ın Ankara'da göz ameliyatı geçirdiği ardından İmralı'ya dönerek kongreye telefon ile katıldığı iddia edildi.