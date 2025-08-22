Diyanet ve vakıf hizmet kolunda yetkili sendika olan Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen, hükümet ile hizmet kolu sözleşmesini imzaladı.
Sendika açıklamasında, "8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Diyanet ve Vakıf hizmet koluna ilişkin yeni kazanımlara imza atarken 7. Dönem kazanımlarımızı da koruduk" ifadelerine yer verdi.
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ VERİLECEK
Diyanet-Sen’in anlaşma sağlandığı maddelerin bazıları şöyle:
- Ramazan ayı fazla çalışma ücretine hak kazanmak için aranan Ramazan ayı boyunca fiilen çalışma şartı kaldırıldı. Din görevlileri Ramazan ayında kullanamadıkları haftalık tatil günlerinde fiilen çalışmaları halinde fazla çalışma ücreti alacaklar.
- Ramazan ayı fazla çalışma ücreti artırımlı olarak ödenecek. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde vaizlere ödenecek fazla çalışma ücreti artırılacak.
- Baş imam-hatip, uzman imam-hatip, imam-hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin kayyımların yararlandıkları ek ödeme oranları artırıldı.
DİB'DE MUHABİRLİK YAPANLARA EK ÖDEME
- Sözleşmeli imam-hatip ve müezzin kayyımların yararlandıkları ek ödeme oranları artırıldı.
- Kuran kursu öğreticilerine ödenen eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği artırıldı. Yatılı Kuran kurslarında görev yapan Kuran kursu öğreticilerine gündüz nöbetlerinde ek ders ücreti ödenecek.
- Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yönetmen, spiker, kameraman, muhabir, ses kayıtçısı, montajcı, prodüktör ve ışıkçı olarak görev yapanların ek ödeme oranları artırıldı.
Diyanet-Sen'in imzaladığı ve 'kazanımlar' ifadelerine yer verilen paylaşımı ise şöyle: