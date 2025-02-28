Siyasi Partiler ve Seçim yasalarında düzenleme yapılarak milletvekili transferinin önlenmesi konusundaki Meclis araştırma önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Önerge sahibi Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, geçmişte Erdoğan’ın AKP’den istifa edip başka partilere gidenler için “Vekillikten de istifa etsinler” dediğini hatırlatarak, “Erdoğan da Demirel gibi ‘Dün dündür, bugün bugündür’ mü diyor? Ağam bizimle eğleniyor” dedi.

Özdağ, AKP eski Milletvekili Hakan Şükür’ün istifası hatırlatarak şöyle devam etti: “Erdoğan o zaman ‘Bir parti bayrağı altında seçime giriyorsa o partiyle beraber hareket eder, ayrılıyorsa da dürüstçe milletvekilliğinden de ayrılır’ demişti.”

EVLİYA ÇELEBİ

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da siyasi parti değiştirenleri “Siyasi Evliya Çelebi”ye benzetti ve “Sabah bir yerde, öğleden sonra bir yerdeler” yorumunu yaptı.