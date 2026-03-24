Hazine, bayram süresince ara verdiği satışlara ilk mesai gününden itibaren kaldığı yerden devam etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı İstanbul Sarıyer, Muğla Bodrum, Aydın Didim, Mersin Silifke, Çanakkale Merkez ve Konya Ereğli’de toplam büyüklüğü 273 bin 158 metrekare olan 20 ayrı parseldeki arsa

ve araziyi alelacele satışa çıkardı.

Birbirinden değerli yerleri satın almak isteyen kişi ve şirketlerden en geç nisan ayı sonuna kadar teklif vermeleri istendi. İhaleye katılmak için geçici teminat bedeli 176 milyon liraya kadar çıkan arsa

ve arazilerin satışından 5 milyar liraya yakın gelir bekleniyor.

5 MİLYAR LİRA BEKLENTİSİ

Satış listesine İstanbul’un son ormanlarının yer aldığı Sarıyer İlçesi Gümüşdere Mahallesi Değirmendere mevkisindeki ormanlık alan da yer aldı. Beylik Korusu olarak bilinen ormanlık alanın hemen yanı başındaki 5 bin 432 metrekarelik alan ‘çalılık’ niteliğinde gösterilerek satışa çıkarıldı. Geçmişte ormandan bozulduğu belirtilen bu alanda halen orman ağaçları bulunuyor. Aynı bölgede ayrıca 1366 metrekarelik başka bir alan da ‘kumluk bahçe’ niteliğiyle satışa çıkarıldı. Bu tür ormanın dibindeki yerlerin imara açılması halinde ormanlarda yangın tehlikesinin artacağı uyarıları yapılıyordu.

Satış listesinin en büyük bölümünü ise Bodrum’un Karakaya mahallesinde birbirine yapışık 8 ayrı

parseldeki toplam 116 bin metrekarelik değerli arsalar oluşturdu. Geçici teminatı 134 milyon lira belirlenen arsalar, Gümüşlük’ün sırtlarında denizi gören konumda, havuzlu lüks villalara bitişik ormanlık alanda bulunuyor.

Konya’da tarla Didim’de arsa

Hazine’nin bir an önce satıp nakit kaynak edinmek için satışa çıkardığı arsaların listesinde Aydın’ın Didim ilçesinde deniz manzaralı, toplam büyüklüğü 8 bin 276 metrekare olan 2 arsa, Mersin Silifke’de yine deniz manzaralı 11 bin 729 metrekare 2 arsa da yer alıyor. Ayrıca Çanakkale Merkez’de 1027 metrekare arsa ile Konya Ereğli’de birbirine sınır 129 bin 237 metrekare büyüklüğünde 5 arsa da satışa çıkarıldı. Konya’da daha önce tarla olarak kullanılan bu devasa alanlar da arsa olarak satılacak.