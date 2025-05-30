Firuze ŞENAVCI/KORKUSUZ
Trafik cezalarının artıran kanun TBMM’den geçerken, İçişleri Bakanlığı da kesilen cezayı anında e-Devlet’ten iletecek yeni radarı tanıttı.
Sürücüleri “Paraya sıkışan iktidar trafikte bizden haraç alacak” isyanına iten, kademeli artışla asgari ücretin 9-10 katını bulan cezalar şöyle listelendi:
Kırmızı ışık ihlali 80 bin liraya kadar,
Taksimetre açmamak 46 bin liraya kadar,
Kask takmamak 10 bin liraya kadar,
Dur ihtarına uymamak 200 bin lirayakadar,
Drift atmak 140 bin liraya kadar,
Ehliyetsiz araç kullanmak 40 bin liraya kadar,
Kaza yerini terk etmek 46 bin liraya kadar.